Blinkende Leitpfosten schützen Wildtiere zwischen Kerns und Ennetmoos Jedes Jahr kommt es im Kanton Obwalden zu rund hundert Unfällen mit Wildtieren. Künftig sollen es massiv weniger werden. Eine neue Anlage in Kerns soll Verkehrsteilnehmer vor Wildtieren in Strassennähe warnen. Nun startet der Testbetrieb. Philipp Unterschütz

Leitpfosten mit angebrachtem Wildwarngerät. (Bild: PD)

Unfälle mit Wildtieren sind nicht nur mit Tierleid verbunden, sondern es können auch Personen zu Schaden kommen - sie stellen immer ein Sicherheitsrisiko dar und sind mit Kosten verbunden. Weil der Verkehr auf den Obwaldner Strassen zunimmt, gehen die Fachleute des Kantons davon aus, dass auch die Gefahr von Wildtierunfällen weiter zunimmt.

In den letzten Jahren kam es im Durchschnitt jährlich zu rund hundert Verkehrsunfällen mit Wildtieren auf Obwaldner Strassen. «Man kann diese Zahlen kaum mit anderen Kantonen vergleichen, es sind aber sicher zu viele Unfälle», meint Cyrill Kesseli vom Amt für Wald und Landschaft. «Wenn wir diese Zahl senken können, müssen wir es tun.»

Bei Tieren in Strassennähe blinken Leitpfosten

Wie der Kanton gestern mitteilte, wird ab diesem Freitag ein neuartiges Warnsystem getestet. Im Gebiet Acheriwald auf Kernser Boden zwischen Sand und der Kantonsgrenze zu Nidwalden wird eine neuartige Wildtierwarnanlage installiert. «Der Acheriwald ist ein Schwerpunkt bei den Wildtierunfällen», sagt Cyrill Kesseli. In den letzten Jahren seien dort im Durchschnitt jährlich rund 20 Rehe überfahren worden und es habe weitere Unfälle mit Füchsen, Dachsen oder Mardern gegeben.

Beim Wildtierwarnsystem, das nun auf der 1100 Meter langen Teststrecke an der Stanserstrasse zum Einsatz kommt, werden Wildtiere, die sich der Strasse auf weniger als rund 30 Meter nähern, von Sensoren erfasst, die an den Leitpfosten montiert sind. Die ebenfalls an den Pfosten angebrachten orangen Blinklichter machen die Verkehrsteilnehmenden dann auf die mögliche Gefahr aufmerksam. «Bei blinkenden Leitpfosten am Strassenrand ist das Tempo zu reduzieren», erklärt Cyrill Kesseli.«Man sollte Bremsbereitschaft herstellen, so dass man auf ein Ereignis gefasst ist und in Sichtweite anhalten könnte.»

Sensoren reagieren auf Wärme und Bewegung

Die Module mit den entsprechenden Sensoren und Blinklichtern werden beidseitig an den Leitpfosten montiert. Eine Signalisationstafel mit der Aufschrift «Elektronische Wildwarnanlage» macht Verkehrsteilnehmer auf die Teststrecke aufmerksam. Die Geräte einer österreichischen Firma könnten einfach montiert und wieder versetzt werden, betont Cyrill Kesseli. «Das System ist deshalb flexibler als eines mit festinstallierten Geräten wie auf der Strecke zwischen Grafenort und Engelberg.»

Man gehe davon aus, dass sich die Warnanlage auf der Engelbergstrasse bewährt habe. Tatsächlich funktioniert dieses bisherige System sehr ähnlich wie das Testsystem, auch damit werden mit Sensoren Gebiete auf Wärme und Bewegung überwacht. Körperwärme ist wichtig, damit beispielsweise nicht fallendes Laub einen Alarm auslöst. Als willkommener Nebeneffekt lösen also auch Fussgänger, Hunde oder Katzen den Alarm aus.

Ein weiterer Grund für derartige Warnanlagen ist die Erkenntnis, dass Präventionsmassnahmen, die Wildtiere mit Licht-, Ton- oder Geruchssignalen von der Strasse fernhalten sollen, oft nur mässigen Erfolg zeigen, weil sich die Tiere mit der Zeit daran gewöhnen. So schreibt der Kanton in seiner Mitteilung: «Gemäss neuesten Erkenntnissen zeigen Systeme, welche die Verkehrsteilnehmer vor Wildtieren in Strassennähe warnen, mehr Wirkung.»

Mit dem Feldversuch will das Amt für Wald und Landschaft nun die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit dieses Wildwarnsystems prüfen. Wie halten die Geräte Wind und Wetter stand, wie funktioniert die Energieversorgung mit den Akkus und den angebrachten Solarpanels? «Wenn der Versuch, der über zwei Jahre läuft, ein technisch einwandfreies Funktionieren beweist und die Unfallzahlen signifikant zurückgehen, wird das System wohl auch auf anderen Strecken eingesetzt», erklärt Cyrill Kesseli. Die Versuchsstrecke wird übrigens vom Amt für Wald und Landschaft in Zusammenarbeit mit der lokalen Jägerschaft betreut.