Brauchtum «Sachslä juizt» an einem einmaligen Konzert zweier Jodlerklubs Der Jodlerklub Arnigrat Sachseln und Jodlerklub Flüeli-Ranft haben gemeinsam ein Konzert organisiert, mit Gästen ebenfalls aus Sachseln.

Seit 2020 weder Jahreskonzerte noch Auftritte und ebenso leere Proberäume. All diese Umstände konnten die beiden Sachsler Jodelklubs Flüeli-Ranft und Arnigrat nicht daran hindern, einen gemeinsamen Jodlerabend auf die Beine zu stellen. Man könnte auch sagen: Die Gemeinde Sachseln juizt. Denn als Verstärkung für diesen speziellen Jodlerabend engagierten sie das Jodelchörli Reinhard, das Jodelduett Cindy & Corinne und zum ausgiebigen Tanz spielte das Echo vom Hitlidach auf. Den gemeinsamen Jodlerabend eröffneten die beiden Klubs mit dem traditionellen «Älggi-Juiz».

Aufnahme vom Jodlerabend. Bild: PD

Mit ihren Darbietungen und einem abwechslungsreichen Programm begeisterten sie das zahlreich erschienene Publikum. Reich beschenkt durch klangvolle Melodien und wunderbare Harmonien blieb so manch einer noch länger sitzen und liess das Konzert bei einem Jodlerkaffee nachwirken. So wurde fleissig das Tanzbein geschwungen und hier und da erklang ein freudiger Naturjuiz.

Einheimische sind sich der Einmaligkeit dieses Konzertes bewusst: Was früher unvorstellbar war, wurde mit dem Konzert widerlegt. Gemeinsam auf der Bühne stehen und zeigen, was verbindet. Vier engagierte Sänger der beiden Klubs überzeugten ihre Mitsängerinnen und Mitsänger für diesen aussergewöhnlichen Konzertabend. Während der drei gemeinsamen Proben zeigte sich schnell, wie gut man sich versteht. Es ist schon so, Musik verbindet und macht unser Herz froh und weit. (pd/cgl)