Brünigschwinget TV-Kameras statt 6000 Zuschauer in der Brünig-Arena Schwingfans haben das Nachsehen: Sie müssen sich damit begnügen, von zu Hause aus die interessanten Paarungen des diesjährigen Brünigschwingens zu verfolgen. OK-Präsident Walter von Wyl ist jedoch optimistisch, dass 2022 wieder ein «richtiger» Schwinget durchgeführt werden kann.

Rund 6000 Zuschauer finden sich normalerweise am Brünigschwinget ein, heuer bleiben die Tribünen leer. Bild: Robert Hess (Brünig, 28. Juli 2019)

«Wettkämpfe sind für die Aktivschwinger sehr wichtig», sagt Walter von Wyl, seit 2013 OK-Präsident des 1893 zum ersten Mal durchgeführten Brünigschwingets. Wegen der Pandemie musste der Schwinget vergangenes Jahr abgesagt werden, doch dieses Jahr sollen sich wieder 120 Schwinger auf den vier Plätzen begeisternde Wettkämpfe liefern. «Für das OK war es ein grosses Ziel, den Anlass mit der vom Eidgenössischen Schwingerverband (ESV) genehmigten Teilnahme von 120 Schwingern durchführen zu können», sagt OK-Präsident Walter von Wyl im Gespräch mit unserer Zeitung.

Leider sei es aufgrund der vorgeschriebenen Schutzmassnahmen nicht möglich gewesen, auf dem Brünig einen Schwinget mit den üblichen rund 6000 Zuschauern zu organisieren. «Selbst bei einer Durchführung mit den inzwischen erlaubten 1000 Zuschauern hätten wir die Schutzmassnahmen wegen der engen Platzverhältnisse in der Brünig-Arena nicht gewährleisten können», bedauert von Wyl. Deshalb habe sich das OK für eine normale sportliche Durchführung des Schwingets, aber ohne Zuschauer entschlossen in der Hoffnung, dass 2022 wieder ein normales Fest durchgeführt werden kann. Für dieses Jahr erhält das OK vom ESV einen Unterstützungsbeitrag.

Keine Rechnungen für Billetts

Walter von Wyl ist seit 2013 OK-Präsident des Brünigschwingets. Bild: Robert Hess (Sarnen, 21. Juli 2021)

Während die 1000 Stehplätze in normalen Jahren jeweils am Sonntag ab 5 Uhr gekauft werden können (es hat, solange es hat), besteht für die 5000 Sitzplätze in der Arena eine besondere Regelung. Diese Billette sind zum Teil während Jahrzehnten im Besitz von Schwinger-Freunden in der ganzen Schweiz, müssen aber jeweils bis zum 1. April beim OK für den kommenden Schwinget angemeldet werden, worauf die Billette zu derzeit 36 Franken das Stück in Rechnung gestellt werden. «So sind auch dieses Jahr trotz Corona rund 98 Prozent der Billetts bis zum 1. April angemeldet worden», berichtet von Wyl, «doch haben wir in der Folge keine Rechnungen ausgestellt.»

Wer darf auf das Gelände?

Der OK-Präsident appelliert an die vielen Brünig-Freunde, zu Hause zu bleiben und die Direkt-Übertragung der Wettkämpfe durch das Fernsehen SRF zu geniessen. «Es ist nicht möglich, das Fest zu besuchen», betont von Wyl, «das Gelände wird am Sonntag total abgesperrt.»

Selbstverständlich haben die 120 Schwinger und ihre Betreuer am Sonntag Zugang zum Gelände. Dazu kommen die Funktionäre inklusive OK-Mitglieder, die Helferinnen und Helfer, die Sanität sowie die Medienvertreter inklusive den Leuten vom Fernsehen, insgesamt rund 300 Personen. «In den geschlossenen Räumen besteht strenge Maskenpflicht», sagt Walter von Wyl, und die Distanzregeln müssen eingehalten werden. Für die Verpflegung der Zutrittsberechtigten ist das grosse Festzelt erstellt worden. Stände gibt es keine.