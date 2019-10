Brunni-Bahnen akzeptieren neu das GA Reisende mit SBB-Generalabonnement können neu die Luftseilbahn der Brunni-Bahnen ohne zusätzliche Kosten nutzen. Dadurch erhofft sich das Unternehmen mehr Schweizer Gäste. Zéline Odermatt

246'000 Gäste besuchten im vergangenen Geschäftsjahr das Brunni-Gebiet. (Bild: Corinne Glanzmann, Engelberg, 26. Juni 2018)

Die Brunni-Bahnen verkündeten an ihrer Generalversammlung am Dienstag in Engelberg, dass sie neu das Generalabonnement (GA) der SBB zu 100 Prozent akzeptieren. Dies umfasst auch die Akzeptanz der Tageskarten der SBB und der Gemeindetageskarten. Bisher erhielten Inhaber des Generalabonnements eine Vergünstigung um 50 Prozent. Das GA ist ab dem 16. November für die Luftseilbahn Engelberg-Ristis gültig. «Mit der kostenlosen Weiterfahrt mit der Luftseilbahn bis Ristis beabsichtigen die Brunni-Bahnen, die Anzahl mit der Zentralbahn anreisenden Schweizer Gästen zu erhöhen», so die Bahnen.

Weiterhin für alle kostenpflichtig bleiben der Sessellift Ristis-Brunnihütte und die Skilifte, da diese nicht in den öffentlichen Verkehr eingebunden sind und als Wintersportanlagen gelten. Seit Anfang 2018 akzeptieren die Brunni-Bahnen bereits den Swiss Travel Pass, ein Mehrtagesabonnement für ausländische Touristen auf der Luftseilbahn. Dies und weitere Differenzen hatten zu Spannungen mit den Nachbarn, den Titlis-Bahnen geführt. Ein Zusammenarbeitsvertrag wurde deshalb im Frühling 2019 gekündigt. Die Titlis-Bahnen vertraten die Ansicht, dass sich die Angebots- und Preisphilosophie der Unternehmen nicht deckten (wir berichteten).

Neuer Zusammenarbeitsvertrag

Die beiden Verwaltungsräte der Wintersportbahnen konnten sich im August jedoch auf einen neuen Vertrag einigen. Wer eine Tages-, Mehrtages-, Saison- oder Jahreskarte für die Destination Engelberg kauft, kann weiterhin die Anlagen am Titlis und im Brunni benutzen. Der CEO der Titlis-Bahnen, Norbert Patt, sagte damals zu unserer Zeitung, dass der Swiss Travel Pass keine direkten Auswirkungen auf den Zusammenarbeitsvertrag habe. Laut Albert Infanger, Verwaltungsratspräsident der Brunni-Bahnen, wurde die Akzeptanz des GA mit den Titlis-Bahnen abgesprochen. Diese hätten kein Problem damit. «Wir haben seit der Aussprache ein gutes Verhältnis», sagt Infanger.

Rekordjahr für die Brunni-Bahnen

Die Brunni-Bahnen zeigten sich an der Generalversammlung erfreut über die Zahlen zum Geschäftsjahr 2018/19. «Wir können ihnen den besten Abschluss der Unternehmensgeschichte präsentieren», so Albert Infanger, Präsident des Verwaltungsrates. Der Umsatz stieg um über 13 Prozent auf 7,68 Millionen Franken. Insgesamt besuchten 246’000 Gäste das Brunni-Gebiet. Auch das ist ein neuer Rekord. Diese Gäste kamen wegen der verkürzten Wintersaison vor allem im Sommer aufs Brunni. Der Verkehrsumsatz konnte um 25 Prozent gesteigert werden und war im Sommer erstmals höher als im Winter.

Zudem wurden grosse Investitionen getätigt, wie der Umbau des Bergrestaurants Ristis für rund 3,2 Millionen Franken.

(Bild: PD)

«Das CO2-neutrale Bergrestaurant ist auch ein Solar-Kraftwerk und kann seinen eigenen Strombedarf nicht nur abdecken – es trägt auch einen Beitrag zur Versorgung des gesamten Bergbahnunternehmens mit erneuerbarer Energie bei. Durch eine Kombination aus Wärmerückgewinnung und Solarthermie habe man diesen Sommer zudem keine externe Energie für die Warmwasseraufbereitung im Hotel- und Restaurantbetrieb aufwenden müssen.