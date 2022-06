Verband Schweizerischer Kantonalbanken Bruno Thürig wird neuer Präsident 20 Jahre lang hat er als CEO erfolgreich die Obwaldner Kantonalbank geführt. Jetzt steht er an der Spitze des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken.

Am 9. Juni fand in Pontresina GR die 115. Generalversammlung des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) statt. Die Anwesenden folgten dabei auch dem Antrag des Verwaltungsrats, Bruno Thürig zum neuen VSKB-Präsidenten zu wählen.

Der 60-jährige Bruno Thürig, Bankfachmann und langjähriger CEO der Obwaldner Kantonalbank, übernimmt das Amt von Urs Müller, der in den Ruhestand tritt. Thürig wurde einstimmig für eine vierjährige Amtsperiode gewählt.

Mit Bruno Thürig übernehme ein erfahrener Bankfachmann das VSKB-Präsidium, heisst es in der Mitteilung des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken. Während 20 Jahre habe er als CEO erfolgreich die Obwaldner Kantonalbank geführt. Davor war der 60-jährige ausgebildete Rechtsanwalt in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Bankenrecht und Bankenberatung tätig. Als langjähriges Mitglied des VSKB-Verwaltungsrats und des VSKB-Verwaltungsratsausschusses habe er zudem die Ausrichtung des Verbands mitgeprägt. (sez)