BWZ Obwalden bietet neu auch kürzere Kurse an Der Wunsch der Interessenten sei Befehl: Das Berufs- und Weiterbildungszentrum reagiert auf Anfragen in Sachen Kurslänge.

In der Vergangenheit seien immer wieder Anfragen von interessierten Personen an die Schulleitung des Berufs- und Weiterbildungszentrums (BWZ) in Sarnen gestellt worden, ob nicht auch kürzere Kurseinheiten angeboten werden könnten, weil der Besuch von Modulen an mindestens zehn Halbtagen oftmals mit Beruf und Familie nicht vereinbar sei. Um diesem Bedürfnis nachzukommen, bietet das BWZ Obwalden neu seit diesem Schuljahr auch Kurzkurse am Abend oder am Samstag an.

Sie richten sich an Interessierte, die sich neu mit einer Thematik auseinandersetzten möchten, sowie an Personen, die das persönliche Wissen und Können auffrischen oder gezielt vertiefen wollen. Als nächstes stehen zum Beispiel ein Grundlagenkurs zum Brotbacken, der Frühlingskurs der Serie 4x4 Saisonküche, der Kurs «Start ins Gartenjahr – ab aufs Beet» oder ein Kurs «Farbenfroher Frühling» mit der Möglichkeit, verschiedene Wohnaccessoires zu gestalten, auf dem Programm. Dazu sind Kurse zu Themen aus der Tierhaltung geplant. Die Infos zum laufenden Programmangebot finden Sie online auf www.weiterbildung.bwz-ow.ch. (pd/mvr)