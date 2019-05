Circus Viva in Obwalden bereits ausgebucht Auch dieses Jahr ist der Workshop des Circus Viva für die kommenden Herbstferien bereits vor dem Sommer ausgebucht.

Blick in die Vorbereitungen auf eine Aufführung. (Bild: Izedin Arnautovic, Sarnen, 3. Oktober 2017)

Wie das Organisationskomitee in einer Mitteilung schreibt, haben sich erneut 120 Kinder angemeldet. Bereits werden die Disziplinen besprochen sowie Arbeitspläne und Materiallisten erstellt. Gesucht werden noch Erwachsene, welche Lust und Zeit haben, an den Vorstellungen vom 4. und 5. Oktober an einem Stand oder an der Kasse zu stehen. Interessenten melden sich unter circusviva@gmx.ch. (pd/rub)