Corona-Massnahmen Obwaldner Regierung: «Wir praktizieren eine differenzierte Handhabung» Die Obwaldner Regierung findet, sie habe bei den verordneten Schutzmassnahmen ihren Ermessensspielraum zugunsten der Wirtschaft ausgeschöpft. Die Schliessung von Skigebieten über Weihnachten sei verhältnismässig gewesen, schreibt sie in der Antwort auf eine Interpellation.

Die zeitweise Schliessung der Skigebiete sei begründet gewesen, findet die Regierung. Im Bild: Melchsee-Frutt. Bild: Obwaldner Zeitung

«Coronapandemie – darf man auch kritisch sein?» Diese «kritische» Frage stellte Kantonsrat André Windlin (FDP, Kerns) der Regierung in einer Interpellation. Unter anderem wollte er insbesondere wissen, warum die Regierung vom Bund angeordnete Massnahmen noch verschärfte und die Skigebiete über Weihnachten schloss. Oder, ob die Regierung gegenüber dem Bund auch kritisch auftrete.

Diese hält in ihrer Antwort fest, dass die Schliessung der Skigebiete vom 22. bis 29. Dezember verhältnismässig und begründet gewesen sei. Der Entscheid sei in Absprache mit den anderen Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren gefasst worden und hätte auf den Rückmeldungen der Zentralschweizer Spitäler basiert. Dabei sei nicht nur die Bettenauslastung, sondern auch das teils beschränkt verfügbare und an seiner Kapazitätsgrenze angelangte Pflegepersonal ausschlaggebend gewesen. «Aufgrund der nicht mehr gänzlich gewährleisteten Kapazitäten im Gesundheitsbereich erfüllte Obwalden die vom Bund vorgegebenen Voraussetzungen für das Erteilen von Bewilligungen zum Betrieb von Skianlagen nicht», heisst es in der Antwort. Die Unfallgefahr auf den Skipisten sei aufgrund von Vorjahreszahlen als zu gross erachtet worden. Verunfallte wären eine Zusatzbelastung für das ganze Gesundheitssystem, was damals nicht zumutbar gewesen sei. Ganz unabhängig davon, ob sie in einer Intensivpflegestation oder einem normalen Spitalbett hätten betreut werden müssen.

Regierung findet, sie habe Ermessensspielraum ausgenützt

Bezüglich der Mitwirkung beim Bund schreibt die Regierung, dass sie in den Anhörungen des Bundes die vorgeschlagenen Massnahmen selbstständig und kritisch geprüft habe. «Die Stellungnahmen des Regierungsrats deckten sich nicht immer mit den vorgeschlagenen Massnahmen des Bundes.» Es handle sich dabei aber um eine Meinung von 26 Kantonen und es liege letztlich im Ermessen des Bundesrats, kantonsübergreifende Massnahmen anzuordnen.

Die Regierung ist auch der Meinung, sie habe ihren Entscheidungsspielraum zu Gunsten der Obwaldner Wirtschaft ausgenutzt. Man habe von der vom Bund eingeführten Möglichkeit für Kantone mit günstiger epidemiologischer Lage Gebrauch gemacht. So durften in Obwalden Restaurations-, Bar- und Clubbetriebe vor Weihnachten noch bis 22 Uhr offen bleiben und Läden durften auch an Sonntagen geöffnet werden. «Auch in Bezug auf die Thematik Take-away in Skigebieten wurde und wird mit Sitzgelegenheiten auf Terrassen eine differenzierte Handhabung praktiziert.»

Dass Regierung im Schussfeld steht, liege in Natur der Sache

André Windlin hatte auch wissen wollen, ob die Regierung beim Bund fordern könne, dass die Rückzahlung der ersten Covid-Kredit-Tranche zur Entlastung der Unternehmen sistiert werde. 500 Obwaldner Firmen hätten von Überbrückungskrediten in Höhe von 64 Millionen Franken Gebrauch gemacht, teilt die Regierung aufgrund von Zahlen des Bundes mit. Über die Kreditkonditionen und Rückzahlungsmodalitäten habe man aber keine Kenntnis; auch nicht darüber, welche Firmen ihre Kredite amortisieren könnten und welche nicht. Es gibt für die Regierung deshalb keine Entscheidungsgrundlagen für eine Forderung nach einer generellen Sistierung.

«Es liegt in der Natur des Amtes einer Regierungsrätin oder eines Regierungsrats, dass diese durch ihre Entscheidungen im Schussfeld stehen», heisst es schliesslich noch auf die Frage, welche Möglichkeiten es gebe, die Politik aus dem Schussfeld zu nehmen und die Bevölkerung vermehrt einzubeziehen. Eine Einbindung der Bevölkerung im Rahmen der politischen Rechte wäre in einer sich rasch ändernden Entwicklung, wie sie jetzt passiere, nicht praktikabel. Und schliesslich weist die Regierung darauf hin, «dass der Kanton Obwalden sich auch mit Volksentscheiden nicht über Entscheide von Bundesbehörden hinwegsetzen kann».

Auch andere Kantonsrätinnen und -räte sollen sich äussern können

Kantonsrat André Windlin. Bild: PD

«Ich bin im Grossen und Ganzen einverstanden und zufrieden mit der Antwort der Regierung», sagt Interpellant André Windlin auf Anfrage. Allzu grosse Erwartungen dürfe man diesbezüglich ja auch nicht haben. «Der Spielraum, den die Regierung wirklich hat, ist ja nicht so gross. Es ging deshalb auch mehr darum, zu sensibilisieren, dass sich die Politik durchaus kritisch mit dem Thema auseinandersetzt.» Er werde die Antwort an der Kantonsratssitzung verdanken und eine Diskussion verlangen. «Ich möchte, dass auch andere Ratsmitglieder ihre Meinung zum Thema äussern können», so André Windlin.