Coronapandemie Aufatmen für Schüler und Lehrpersonen: Der Kanton Obwalden hebt die Maskenpflicht an sämtlichen Schulen auf Ein Schritt zurück in die Normalität: Das Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Obwalden hat in Absprache mit dem Gesundheitsamt entschieden, die Maskenpflicht ab kommendem Montag an allen Schulen aufzuheben.

Ab Montag, 28. Juni, dürfen die Obwaldner Schülerinnen und Schüler die Schulgebäude wieder ohne Maske betreten. Bild: Urs Hanhart (Sarnen, 17. August 2020)

Sämtliche Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrpersonen dürfen am Montag, 28. Juni, die Schule wieder ohne Maske betreten. Wie das Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Obwalden in einer Mitteilung schreibt, kann die Maskenpflicht in allen Schulen aufgrund der Entspannung der epidemiologischen Lage und der tiefen Fallzahlen in den Schulen aufgehoben werden. Aufgrund des Entscheids des Bundesrats vom Mittwoch hebt der Kanton auch die Maskenpflicht an den Gymnasien und der Berufsfachschule auf.

«Es freut mich sehr, dass wir den Kindern und Jugendlichen einen weiteren Schritt Richtung Normalität ermöglichen können», wird Francesca Moser, Leiterin Amt für Volks- und Mittelschulen, in der Mitteilung des Kantons zitiert. Sie betont jedoch, dass es «gleichzeitig zentral ist, dass die geltenden Hygieneregeln weiterhin umgesetzt werden». Das freiwillige Tragen einer Schutzmaske sei Kindern, Jugendlichen und den Lehrpersonen selbstverständlich weiterhin erlaubt. (inf/pd)