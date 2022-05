Corona Pandemie nagte am Aktienkapital von Obwalden Tourismus Trotzdem sei Aufgeben nie eine Option gewesen, sagt der frisch gewählte Verwaltungsratspräsident der Obwalden Tourismus AG Thorsten Fink.

Die neunte ordentliche Generalversammlung der Obwalden Tourismus AG vom Donnerstagabend im Hotel Kreuz in Sachseln stand im Zeichen der Folgen von Corona, der Wahl eines neuen Präsidenten und einer Statutenänderung. Geführt wurde die Generalversammlung, an der rund 80 Personen teilnahmen, von Thorsten Fink, der vor rund einem Jahr als Nachfolger von Florian Spichtig zum Präsidenten ad interim gewählt worden war. Im Rahmen der Behandlung der ordentlichen Traktanden wurde der 48-jährige Direktor des Hotels Waldstätterhof Luzern, einstimmig zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrates der Obwalden Tourismus AG gewählt. Hauptaktionär ist der Kanton Obwalden mit 6954 Aktien, 3046 Aktien sind in den Händen von privaten und juristischen Personen. An der neunten Generalversammlung waren 7793 Stimmrechte anwesend.

In den einleitenden Worten von Thorsten Fink zur GV standen Gedanken zur Pandemie im Vordergrund. «Was mich in diesem Zwischenjahr nie an der Kraft und den positiven Auswirkungen des Tourismus zweifeln liess», erklärte Fink, «war die Kreativität, die Fantasie, die Flexibilität und der Durchhaltewillen aller Leistungsträgerinnen und Leistungsträger.» In den Gesprächen mit Vertretern der Gastrobranche und den Vermietern «habe ich immer gespürt, dass Aufgeben keine Option war und ist», so der neue Obwaldner Tourismuspräsident.

«Nicht entmutigen lassen»

Den Herausforderungen der schwierigen Zeit haben sich auch Geschäftsführer Daniel Scardino und sein Team mit grossem Einsatz gestellt. «Wir haben uns nicht entmutigen lassen, im Gegenteil», schreibt Scardino im Geschäftsbericht 2021. Er erwähnte Aktivitäten wie die beiden «Pop-up-Stores» vom Frühling in Basel und im Spätherbst in Bern, zusammen mit Lebensmittelherstellern aus Obwalden. Potenzielle Gäste für Obwalden seien während Wochen direkt angesprochen worden, erklärte Scardino, «die Nähe zu Kundinnen und Kunden wirkt».

Marketing-Leiterin Tamara Durrer ergänzte die erbrachten Dienstleistungen des Teams für den «Geheimtipp Obwalden». Sie erwähnte beispielsweise die Beteiligung an der «Tell-Pass-Aktion 2 für 1», die Partnerschaft mit den einheimischen Seminarhotels, die neue, zweimal im Jahr erscheinende Gästezeitung «Geheimtipp Obwalden» sowie verschiedene Publireportagen.

Zum «Geheimtipp Obwalden» gehört auch die schöne Landschaft. Im Vordergrund Kerns, im Hintergrund der Pilatus mit Ausläufern. Bild: Robert Hess (Kerns, 8. Mai 2021)

Jahresrechnungen mit Verlust

Etwas erholt hat sich von 2020 auf 2021 die Zahl der Logiernächte in der Hotellerie: 2020 waren es im Sarneraatal 166’773, im Jahr 2021 total 190’289. Zum Vergleich 2019: 280’050. Die Logiernächte in der Parahotellerie: Im Jahr 2020 waren es 94’713 Übernachtungen, im Jahr 2021 total 104’174.

Grosse Auswirkungen auf die Jahresrechnung hatten die wegen Hotelschliessungen während des Lockdowns 2020 ausgefallenen und in der Folge auch im Jahre 2021 von einzelnen Betrieben eingestellten Tourismusabgaben von mehreren zehntausend Franken. Die Erfolgsrechnung 2020 weist deshalb einen Jahresverlust von rund 80’600 Franken und die Rechnung 2021 einen solchen von 101’500 Franken auf. Weil die Obwalden Tourismus AG deshalb per Ende 2021 einen hälftigen Aktienkapitalverlust (Aktienkapital 100’000 Franken) aufweist, müssen laut der Revisionsstelle BDO AG Sarnen Sanierungsmassnahmen ergriffen werden. Dieser Vorgang hatte auf die einstimmige Genehmigung der Rechnung und der Entlastung des Verwaltungsrates keinen Einfluss.

Statutenänderung genehmigt

Schliesslich genehmigte die GV einen Antrag des Verwaltungsrates, wonach der Verwaltungsrat aus drei bis neun Mitgliedern mit einer vierjährigen Amtsdauer besteht und sich der Verwaltungsrat selbst konstituiert und somit auch den Präsidenten bestimmt. Alt Regierungsrat Niklaus Bleiker hatte für eine jährliche Präsidentenwahl durch die Generalversammlung plädiert.

Im Anschluss an die GV referierte Thomy Vetterli, Wolfenschiessen, mit viel Herzblut über das Projekt «Mountainbike Zentralschweiz». Diese Bikegenossenschaft will ein attraktives Routennetz in der Zentralschweiz fördern und lokale und regionale Infrastrukturnetze koordinieren und unterstützen.