Coronafall in Engelberger Club: Gäste und Mitarbeiter müssen in Quarantäne Im Bar- und Musik-Club Gletscherspalte in Engelberg hat sich in der Nacht auf den 6. September eine Person aufgehalten, welche positiv auf Covid-19 getestet wurde. Das hat weitreichende Konsequenzen.

Wie das Obwaldner Gesundheitsamt mitteilt, müssen sämtliche Gäste und Mitarbeiter, welche sich in dieser Nacht im Club aufgehalten haben, in Quarantäne. Betroffen sind rund 300 Gäste aus mindestens 14 Kantonen und dem Ausland. Weil der Club die Liste mit den Kontaktdaten nur unvollständig geführt hat, können aber nicht alle Personen individuell in Quarantäne geschickt werden.

Der Obwaldner Kantonsarzt hat deshalb die Quarantäne zusätzlich in Form einer Allgemeinverfügung angeordnet:

Sämtliche Personen, die sich am Samstagabend, 5. September und frühen Sonntagmorgen, 6. September 2020, im Bar- und Musik-Club Gletscherspalte, Dorfstrasse 21, Engelberg, aufgehalten haben, müssen sich ab sofort und bis 15. September 2020 in Quarantäne begeben.

Personen, die noch nicht individuell zur Quarantäne aufgefordert worden sind, müssen sich zudem mit den zuständigen Stellen ihres Kantons in Verbindung setzen.

Ein Mann mittleren Alters besuchte am Samstagabend, 5. September, den Bar- und Musik-Club Gletscherspalte in Engelberg. Er zeigte anfangs Woche Krankheitssymptome und liess sich auf Covid-19 testen. Dieser Test fiel positiv aus.