Corona Kanton Obwalden nimmt Impfzentrum in Sarnen in Betrieb Nachdem mobile Impfequipen fast alle Heime und Pflegeeinrichtungen im Kanton besucht haben, wird nun das Impfzentrum in Sarnen eröffnet. Vorerst stehen die Impfungen für Personen über 75 Jahre mit Vorerkrankungen bereit.

Bild: Sandra Ardizzone

(pl) Seit dem 4. Januar werden Personen in Altersheimen und Pflegeeinrichtungen im Kanton Obwalden gegen das Coronavirus geimpft. Mobile Impfequipen haben mittlerweile fast alle Heime und Pflegeeinrichtungen besucht, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Auch ein grosser Teil des Gesundheitsfachpersonals mit Patientenkontakt, die Personengruppe mit zweiter Priorität, konnte auf Wunsch schon geimpft werden, heisst es weiter. Die Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser sagt: «Es ist nicht selbstverständlich, dass gut zwei Wochen nach Zulassung des Impfstoffes schon alle Pflegeheime im Kanton mit Impfungen versorgt werden konnten. Ich danke allen Beteiligten für die rasche Organisation und die geleistete Arbeit.»

Diese Woche eröffnet der Kanton Obwalden ein Impfzentrum bei der Truppenunterkunft Freiteil in Sarnen. Im kantonalen Imfpzentrum können sich vorerst Hochrisikopersonen impfen lassen, sofern sie über 75 Jahre alt sind und an Vorerkrankungen leiden, schreibt der Kanton. Vorbehalten bleibe die Verfügbarkeit von genügend Impfstoff. Weitere Personen- und Altersgruppen werden in den nächsten Wochen und Monaten schrittweise ebenfalls zugelassen, heisst es in der Mitteilung weiter. Das kantonale Impfzentrum wird, wie bereits das kantonale Testzentrum, durch die Firma MiSANTO AG betrieben.

Die Anmeldung erfolgt entweder via Telefonnummer 0800 005 800 (Montag – Sonntag, 8.00 – 18.00 Uhr), via die MiSANTO-App (Link: Google Store oder Apple Store) oder über impfen@misanto.ch.

Die Impfkontingente sind weiterhin stark beschränkt, so dass Wartefristen zunächst nicht auszuschliessen sind, heisst es in der Mitteilung abschliessend.