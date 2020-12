Coronavirus Obwaldner Skigebiete stellen den Betrieb ebenfalls ein Die Bewilligung für das Betreiben von Skianlagen kann für den Zeitraum vom 22. Dezember bis zum 29. Dezember 2020 nicht erteilt werden. Dies teilt der Kanton Obwalden am Freitagabend mit.

Eine Snowboarderin mit Atemschutzmaske faehrt mit dem Sessellift "Ice Flyer" auf dem Titlis. Bild: Keystone

(pl) Die aktuelle Lage rund um das Coronavirus sorgt auch im Kanton Obwalden dafür, dass Skifahren über die Weihnachtstage nicht möglich sein wird. Die Auslastung in den Zentralschweizer Spitälern, insbesondere im Luzerner Kantonsspital LUKS als regionales Zentrumsspital, ist sehr hoch. Das LUKS ist im Moment kaum noch in der Lage, zusätzliche Patientinnen und Patienten aus den umliegenden Kantonen aufzunehmen, schreibt der Kanton Obwalden in einer Mitteilung. Auch das Kantonsspital Obwalden sei bereits stark ausgelastet. Angesichts der unklaren Situation rund um die hohen Corona-Fallzahlen könnten auch hier zusätzliche Wintersportunfälle den Betrieb belasten, heisst es weiter.

In Absprache mit den Zentralschweizer Kantonen hat der Kanton Obwalden deshalb entschieden, den Skigebieten vom 22. bis am 29. Dezember 2020 keine Bewilligung für das Betreiben von Skianlagen zu erteilen. Die Obwaldner Gesundheitsdirekorin Maya Büchi-Kaiser lässt sich in der Mitteilung folgendermassen zitieren: «Ich bedaure sehr, dass wir zu diesem Entscheid gezwungen sind. Die aktuelle Entwicklung der Spitalkapazitäten lässt leider keinen anderen Entschluss zu. Unser gesamtes Gesundheitssystem inklusive dem stark belasteten Personal hat momentan Priorität.» Man dürfe nicht zulassen, dass die medizinische Versorgung der Bevölkerung nicht mehr sichergestellt sei.

Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -Direktoren haben sich darauf geeinigt, die Lage nach Weihnachten neu zu beurteilen und das weitere Vorgehen zu beschliessen. Die epidemiologische Lage in der Region sowie die Spitalauslastung in der ganzen Zentralschweiz werde laufend beobachtet.