Covid-19-Ausbruch Sechs Coronatote in Giswiler Altersheim: Personal trug nicht immer Masken Seit dem 8. Oktober sind nun sechs Bewohnende im Alterszentrum Dr Heimä in Giswil wegen Corona verstorben. Jetzt ist klar: Das Heimpersonal trug im Vorfeld des Ausbruchs nicht immer eine Maske im Dienst. Laut Kanton war dies nicht gesetzeskonform.

Ein Blick auf die aktuellen Coronazahlen des Kantons Obwalden zeigt es schwarz auf weiss. Seit dem 8. Oktober sind mehrere Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Pikant daran: Sechs der Todesfälle verteilen sich nicht etwa auf den ganzen Kanton, sondern zentrieren sich auf die Gemeinde Giswil, genauer auf das dort liegende Alters- und Pflegezentrum Dr Heimä.

Im Giswiler Alterszentrum Dr Heimä ist es seit dem 8. Oktober zu sechs Todesfällen gekommen. Alle werden mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht. Archivbild: Obwaldner Zeitung

Auf der Website des Altersheims steht Folgendes: «Aufgrund von Coronafällen ist unser Haus vorläufig geschlossen!» Wie Geschäftsführer Daniel Kiefer bestätigt, hat die Institution seit dem 8. Oktober mehrere Todesfälle zu beklagen. Allerdings wisse er nicht, «wie der Kanton die Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zählt». Olivier Gerber, Leiter des kantonalen Gesundheitsamts, sagt hierzu: «Es handelt sich um laborbestätigte Covid-19-Fälle. Die Todesursache wird im Einzelfall jeweils durch den behandelnden Arzt festgestellt.»

Personal trug keine Maske

Wie festgestellt wurde, verzichtete das Personal im Altersheim während des vergangenen Sommers darauf, bei der Arbeit Masken zu tragen. Laut Kiefer habe das die Situation zum damaligen Zeitpunkt erlaubt. Zudem begründet er: «Tatsache ist, dass das akustische Verständnis von Bewohnern mit Maske nicht gegeben ist und weitaus die meisten damit Mühe haben.» Der Verzicht sei mit den Bewohnern ohne Gegenstimme abgesprochen worden, zudem habe man dann eine Maske getragen, «wenn die Situation es erfordert hat».

Auf Anfrage beim Finanzdepartement, dem das Gesundheitsamt unterstellt ist, wird deutlich: Das Personal des Alterszentrums hätte immer eine Maske tragen müssen. Sandro Kanits, stellvertretender Departementssekretär, stellt klar: «Für das Pflegepersonal gilt eine gesetzlich geregelte Maskentragpflicht. Diese wurde seitens des Kantons auch nie aufgehoben.»

Mehrheit der Verstorbenen war nicht geimpft

Laut Kiefer sind die genannten Todesfälle auf Impfdurchbrüche zurückzuführen. Die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims sei bereits seit längerer Zeit doppelt geimpft. Für die Wirkung des Impfstoffs verhiessen fünf Tote nichts Gutes. Jedoch dementiert der Kanton die Behauptung, dass es sich bei sämtlichen Todesfällen um Impfdurchbrüche handle. Kanits dazu:

«Dabei handelt es sich um eine Falschaussage. Bisher gab es sechs bestätigte Covid-Todesfälle im Alterszentrum. Davon waren zwei Personen geimpft und vier Personen ungeimpft.»

In Gesprächen zwischen der Redaktion und Angehörigen von Bewohnenden im Altersheim wurde die Besorgnis geäussert, dass derzeit zu wenig Personal im Alterszentrum vorhanden ist, um eine adäquate Betreuung gewährleisten zu können. Ob das tatsächlich so ist, kann auch seitens Kanton nicht abschliessend beurteilt werden. «Der Kanton erhält zurzeit nur unvollständige Informationen aus dem Alterszentrum», so Kanits. Auch nach mehrfachem Rückfragen sei zu wenig bekannt.

Seitens Kanton will man das Altersheim unterstützen. Jedoch gestalte sich die Zusammenarbeit als «schwierig und wenig kooperativ». Momentan wird das Ausbruchsmanagement angewandt, um die Weiterverbreitung des Virus zu minimieren. Dazu zählen Tests, Contact-Tracing und Quarantäne.