Covid-19-Härtefallmassnahmen Obwaldner Regierungsrat senkt Umsatzuntergrenze und erhöht Bezugshöchstgrenze Der Kanton Obwalden öffnet vom 5. bis zum 19. Mai ein zweites Zeitfenster für die Einreichung von Gesuchen von Covid-19-Härtefallmassnahmen. Unternehmen können neu bereits ab einem Umsatz von 50’000 Franken Unterstützungsgelder beantragen. Die Bezugshöchstgrenze wird auf 1,2 Millionen Franken erhöht.

Das Sarner Rathaus. Bild: Pius Amrein (Sarnen, 28. März 2019)

Im ersten Zeitfenster vom 1. Februar bis 12. März 2021 gingen beim Kanton Obwalden 185 Härtefallgesuche ein. Das vom Regierungsrat eingesetzte Expertengremium hat laut einer Medienmitteilung nach Eingang der Beurteilung durch die Banken sämtliche Gesuche geprüft. Bisher seien 142 Gesuche positiv beurteilt und insgesamt 4,2 Millionen Franken A-fonds-perdu-Beiträge ausbezahlt worden. Da in der ersten Tranche nur 7 Millionen Franken zur Verfügung gestanden hätten, seien in einem ersten Schritt mehrheitlich nur Teilzahlungen vorgenommen worden, schreibt der Regierungsrat weiter. Aufgrund der Anpassung der Covid-19-Härtefallverordnung per 1. April 2021 durch den Bundesrat und der ersten Erfahrungswerte mit den Härtefallgesuchen auf Kantonsebene hat der Regierungsrat entschieden, die Ausführungsbestimmungen zur Finanzierung von Härtefallmassnahmen für Unternehmen anzupassen. Der entsprechende Nachtrag wird rückwirkend auf den 28. Januar 2021 in Kraft gesetzt.

Anliegen der Gemeinden wird aufgenommen



Die Mehrheit der Kantone habe die Umsatzgrenze des Bundes von 50’000 Franken von Beginn weg übernommen, so die Mitteilung. Der Regierungsrat habe die Mindestumsatzgrenze aufgrund der Entwicklungen und Entscheide für Anspruch auf Hilfsgelder von 100’000 Franken ebenfalls auf 50’000 Franken (durchschnittlicher Jahresumsatz 2018 und 2019) senken können. Damit werde auch einem sachlich begründeten Anliegen der Einwohnergemeinden – Erhaltung der Vielfalt der Gewerbestrukturen im Dorf – Rechnung getragen. Es sei davon auszugehen, dass bei dieser Unternehmenskategorie kleine Beiträge an Unterstützungshilfen gesprochen werden. Deshalb wird auch die Bagatellgrenze von 10’000 Franken für Finanzhilfen aufgehoben.

Höhere Höchstgrenze führt nicht zu «Giesskannenprinzip»

Die bisherige Höchstgrenze der Unterstützungsgelder wurde vom Kanton beim Erlass der Ausführungsbestimmungen im Januar 2021 auf 150’000 Franken festgelegt, weil mit den 7 Millionen Franken in der ersten Tranche nur beschränkte Mittel zur Verfügung standen und man diese nicht auf einige wenige Unternehmen verteilen wollte. Aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte zeichne sich ab, dass die im Kanton Obwalden neu zur Verfügung stehenden maximalen Mittel von 24 Millionen Franken mit der bisherigen Höchstgrenze von 150’000 Franken pro Unternehmen nicht ausgeschöpft würden, hält der Regierungsrat fest. Er hebt daher die Höchstgrenze auf 1,2 Millionen Franken an. Mit dieser Grenze würden Unternehmen, die nahe an der Umsatzgrenze von 5 Millionen Franken sind, nicht benachteiligt. Die Erhöhung der Höchstgrenze habe zudem nicht zur Folge, dass pro Unternehmen nach dem «Giesskannenprinzip» mehr Gelder ausgeschüttet werden könnten. Massgebend seien nach wie vor die Vorgaben auf Bundesebene, wonach bei der Kombination von A-fonds-perdu-Beiträgen und Bürgschaften für Kredite 25 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der Jahre 2018 und 2019 nicht überschritten werden dürfen. Für die Unternehmen mit einem Jahresumsatz über 5 Millionen Franken kommen die separaten Vorgaben nach Bundesrecht zur Anwendung.

Firmen aus der ersten Runde werden wenn nötig kontaktiert

Der Regierungsrat hat weiter entschieden, ein zweites Zeitfenster für die Gesuchseinreichung vom 5. Mai 2021 bis zum 19. Mai 2021 zu öffnen. Erkenntnisse aus dem ersten Eingabefenster würden umgesetzt und wo immer möglich, werde das Verfahren vereinfacht, schreibt die Regierung. Wichtig sei jedoch, dass die Gleichbehandlung mit den Gesuchstellern aus der ersten Runde gewährleistet ist. Unternehmen, die bereits ein Gesuch eingereicht haben, müssten kein neues Gesuch nachreichen. Allfällig für die erneute Überprüfung der Gesuche benötigte Unterlagen würden vom Kanton direkt bei den Unternehmen nachgefordert. Das Volkswirtschaftsdepartement werde die Unternehmen, welche den Umsatzrückgang von 40 Prozent knapp nicht erreicht haben, direkt informieren. Diese erhielten die Möglichkeit, die Jahresrechnungen nachzureichen. Unternehmen, welche die Mindestumsatzgrenze von 100’000 Franken nicht erreicht hätten, würden ebenfalls direkt kontaktiert.

«Mit der Öffnung eines zweiten Eingabefensters wird berücksichtigt, dass der Bundesrat die Massnahmen zum Teil-Lockdown verlängert hat. Damit kann der Umstand verbunden sein, dass gewisse Unternehmen den erforderlichen Umsatzeinbruch von mindestens 40 Prozent erst im März oder April 2021 erreicht haben. Es kann sein, dass in einer ersten Phase Unternehmen auf die Einreichung eines Gesuchs verzichtet haben. Aus Gründen der Rechtsgleichheit sollen diese ebenfalls ein Gesuch einreichen können», wird Landstatthalter und Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler in der Mitteilung zitiert.

Entscheidungsgrundsätze des Expertengremiums

Das vom Regierungsrat eingesetzte Expertengremium orientiert sich bei seinen Entscheiden über die Höhe der Finanzhilfen an verschiedenen Grundsätzen. In den Ausführungsbestimmungen werden diese laut der Medienmitteilung weiter präzisiert. Nebst dem minimalen Finanzbedarf spielten ungedeckte Fixkosten, der Umsatzrückgang, die innerbetrieblichen Anstrengungen und die Einschätzung der Überlebensfähigkeit eines Unternehmens eine Rolle. «Diese Praxis für die Festlegung der Finanzhilfen hat sich bewährt. Sie ist nachvollziehbar und fair. Diese Vorgehensweise trägt den Voraussetzungen, Bedürfnissen und Vorkehren im konkreten Einzelfall Rechnung. Das System einer pragmatischen Unterstützung mit Pauschalsätzen in Relation zu Umsatzeinbussen oder ungedeckten Fixkosten, wie es in anderen Kantonen angewendet wird, bringt Probleme mit sich, da Überentschädigungen nicht ausgeschlossen werden können», hält Daniel Wyler fest.