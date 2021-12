Covid-19 Kantonales Impfzentrum in Sarnen bleibt in der Altjahreswoche geöffnet Auch zwischen Weihnachten und Neujahr bietet der Kanton Obwalden Erst- und Auffrischimpfungen an. Die verkürzte Booster-Frist von vier Monaten setzt auch das Sarner Impfzentrum ab sofort um.

Das kantonale Impfzentrum an der Kägiswilerstrasse 35 in Sarnen bleibt auch in der letzten Woche des aktuellen Jahres geöffnet. Insbesondere am 29. und 30. Dezember gebe es noch freie Termine – sowohl für Erst- als auch für Auffrischimpfungen, schreibt der Kanton Obwalden.

Die eidgenössische Kommission für Impffragen hat entschieden, dass eine Booster-Impfung bereits ab vier statt sechs Monaten möglich ist. Diese Verkürzung der Frist werde im Kanton Obwalden sofort umgesetzt, heisst es in der Mitteilung. Die bisherigen Daten weisen darauf hin, dass eine dritte Impfdosis den Schutz vor einer symptomatischen Infektion mit der Omikron-Variante stark erhöht. Anmeldungen können online auf der Anmeldeplattform der Firma Misanto oder telefonisch unter 0840 005 800 vorgenommen werden. Alle Informationen dazu sind unter www.ow.ch/impfen abrufbar. (mah)