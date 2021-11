Covid-19 Obwaldner Regierungsrat verschärft Massnahmen: Zertifikatspflicht für Heimbesuch und Masken an Schulen Für einen Besuch in Heimen oder anderen sozialmedizinischen Institutionen im Kanton Obwalden ist ab Montag ein Covid-Zertifikat nötig. In der Schule wird die Maskenpflicht ab der ersten Sekundarstufe eingeführt, sofern sich weniger als 80 Prozent repetitiv testen lassen.

«Die Inzidenz (Anzahl Fälle pro Einwohner) liegt im Kanton Obwalden deutlich über dem schweizerischen Durchschnitt», schreibt der Kanton in einer Mitteilung.

Besonders junge Personen seien betroffen. «Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Umfeld der Obwaldner Schulen ist in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen. So sind aktuell rund viermal so viele Schülerinnen und Schüler in Isolation wie noch Anfang November», so der Kanton.

Der Regierungsrat erlässt deshalb folgende Massnahmen:

Besucherinnen und Besucher in Altersheimen, Spitälern oder anderen sozialmedizinischen Institutionen müssen neu ein Covid-19-Zertifikat oder einen negativen Covid-19-Test vorweisen. Der Bund übernimmt die Testkosten für Besuche in den entsprechenden Einrichtungen.

Mitarbeitende von Spitälern, Alters- und Pflegeheimen und Spitex-Institutionen, welche Kontakt mit Patientinnen und Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohnern haben, müssen sich zweimal wöchentlich auf Covid-19 testen lassen. Ausgenommen von dieser Pflicht sind bereits geimpfte oder genesene Mitarbeitende.

An allen Schulen ab Sekundarstufe I gilt in allen Innenräumen eine Maskenpflicht, sofern weniger als 80 Prozent der am Schulstandort anwesenden Personen am repetitiven Testen teilnehmen. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Situationen, in denen das Tragen einer Maske den Unterricht wesentlich erschwert, wie etwa im Sport- und Musikunterricht. Im Sportunterricht sind Kontaktsportarten verboten und im Musik- und Instrumentalunterricht müssen ausreichende Abstände eingehalten werden.

«Übergeordnetes Ziel dieser Massnahmen ist es, Infektionen frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen», erklärt die Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser. Sie ergänzt: «Mit den Massnahmen an den Schulen wollen wir den Präsenzunterricht auch mit den aktuell steigenden Fallzahlen möglichst sicherstellen können. Die Zertifikatspflicht in den Pflegeheimen dient dazu, die besonders vulnerablen Personen noch besser zu schützen.»

Die Massnahmen gelten ab Montag, 29. November 2021. (zfo)