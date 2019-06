«Curaviva Obwalden ist stabil unterwegs» Der Verband der Obwaldner Betagteninstitutionen Curaviva hat eine Fachkonferenz beschlossen.

In allen Obwaldner Altersheimen stehen Bauvorhaben an. (Symbolbild Christian Beutler/Keystone)

(pd/mw) «Die grossen Herausforderungen werden nicht vom Verband, sondern in den Institutionen bearbeitet», sagte Theres Meierhofer-Lauffer, Präsidentin des Verbandes der Obwaldner Betagteninstitutionen, an der Generalversammlung in Lungern. In allen sieben Heimen stünden Neubau-, Umbau- oder Sanierungsvorhaben an. Trotz dieser zusätzlichen Belastungen seien aber alle Betriebsleitungen bereit, einen Beitrag an die gemeinsame Facharbeit zu leisten. «Curaviva ist sehr konstruktiv und stabil unterwegs», hielt die Präsidentin in ihrer Rede fest.

Die Versammlung verabschiedete schlieslich einstimmig die statuarische Verankerung einer Fachkonferenz. Der Vorstand wird auch in Zukunft paritätisch aus Stiftungsleitungen und Betriebsleitungen zusammen gesetzt sein. Anstelle von Roger Dallago, Giswil, wurde Albert Sigrist, der neue Stiftungsratspräsident der Betagtensiedlung Dr Heimä, Giswil, in den Vorstand gewählt.

In einem Referat berichtete Carlo Knöpfel über die Studie der Paul Schiller Stiftung zur «Guten Betreuung im Alter». Knöpfel hat diese Studie selbst begleitet und betonte in seinem Referat den Betreuungsbedarf aller hochbetagter Menschen. Diesem werde in den Diskussionen um Gesundheitskosten und Pflegequalität viel zu wenig Rechnung getragen, äusserte er.

Weiter stellte er klar, dass Betreuung in der Schweiz ein offener Begriff ohne rechtliche Regelung und Qualitätsvorgaben sei. Hauptsächlich leisteten heute Frauen die Betreuung in den Familien. Doch angesichts der Entwicklung, dass die Familien immer kleiner würden und die Frauen in der Wirtschaft unentbehrlicher, brauche es neue Betreuungsangebote, machte er geltend.

Nicht nur ein Katalog von Dienstleistungen

Betreuung sei nicht einfach ein Katalog von Dienstleistungen, sondern Beziehungsarbeit und Haltung zugleich. Carlo Knöpfel forderte die Bezahlbarkeit von Betreuung für alle. Er erklärte, diese sei ausserdem «ein Miteinander von Angehörigen, Nachbarn, Freiwilligen, dem professionellen Personal – und den älteren Menschen.»

Meierhofer erklärte zudem, in den Obwaldner Pflegeinstitutionen habe die individuelle und interprofessionelle Betreuung bereits einen sehr hohen Stellenwert. «Nur so können wir den verletzlichen hochbetagten Menschen umfassend begleiten», sagte sie.