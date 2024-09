Das 3. Urrock Festival bringt bekannte Bands in die Urschweiz Stattfinden wird es zwar erst in etwas mehr als einem Jahr. Bereits konnten aber erste Bands definitiv verpflichtet werden. Zudem wird das Musikfestival nun auch durch den Kanton Uri unterstützt.

Die schottische Hardrock-Band Nazareth mit Originalmitglied Pete Agnew am Bass (rechts). Bild: PD

2020 müssen die Hardrock- und Heavy-Metal-Fans zwar coronabedingt auf das Urrock Festival verzichten (wir berichteten). Dafür ist die Vorfreude auf das kommende Jahr umso grösser. Bekannt ist jetzt nämlich, dass im November 2021 nicht nur wie bisher an zwei, sondern neu an insgesamt vier Tagen kräftig gerockt wird. Nach zwei Jahren im Stanser Senkel zieht das Festival nach Sarnen. Damit verbunden gibt es viel mehr Platz. In der Aula Cher können mehr als 1200 Personen mitrocken, im Senkel waren es nur 400.

Stephan Brüderlin vom Verein Urrock Festival kann bereits die ersten Bands verraten, die fürs kommende Jahr verpflichtet worden sind. So wird am Freitag, 12. November 2021, die englische Heavy- und Thrash-Metal-Band Savage Messiah aus London zu hören sein. Am Samstag, 13. November 2021, steht die deutsche Metal-Band Grave Digger auf der Bühne. Am Sonntag, 14. November, spielt die schottische Hardrock-Band Nazareth. Von der Originalbesetzung ist zwar nur noch Bassist Pete Agnew dabei, aber auch die jetzige Formation hält das Erbe am Leben. Zudem haben sie 2018 mit einem neuen Album bewiesen, dass sie immer noch kräftig losrocken können.

20 Bands auf der Hauptbühne – zudem gibt es Aftershows in Clubs

Die Fans von Hardrock und Heavy Metal werden in Sarnen voll auf ihre Kosten kommen. Die Hauptbühne wird in der Aula Cher stehen. 20 Bands werden auftreten. Zudem gibt es jeden Abend zwei Aftershows in Clubs. Im Dörfli wird an Foodständen für das leibliche Wohl gesorgt. Diese werden von den Urkantonen betrieben.

Gratiseintritt am Eröffnungsabend mit einheimischen Bands

Das Festival beginnt neu bereits am Donnerstagabend. Stephan Brüderlin hat eine freudige Nachricht: «Der erste Tag wird vom Verein gesponsert. Der Eintritt ist frei.» Es treten einheimische Bands auf. Für die Gagen der Bands kommt der organisierende Verein auf. Nebst Bands aus Ob- und Nidwalden wird auch die Urner Thrash-Metal Band Shadow's Far zu hören sein.

Die Thrash-Metal-Band Shadow's Far tritt am Urrock Festival in Sarnen auf. Bild: PD

Das die Urner Band auftritt, hat seinen guten Grund. Brüderlin freut sich sehr, dass sich nun auch der Kanton Uri finanziell am Festival beteiligt. Im Gegenzug erhält nun auch eine Band aus dem Gotthardkanton Gelegenheit aufzutreten. Jetzt will er auch den Kanton Schwyz anfragen. «Dann würde unser Urrock Festival tatsächlich seinem Namen vollständig gerecht», so Brüderlin. Und am Festival wäre dann tatsächlich die ganze Urschweiz vertreten.

Guter Sound und Musiker, die ihr Handwerk beherrschen

«Die Fans sollen sich zu Hause fühlen», sagt Brüderlin. Das Festival soll ein fester Bestandteil des Urschweizer Kulturlebens werden. So kann er sich gut vorstellen, dass eine der nächsten Ausgaben auch im Kanton Uri stattfinden könnte. Klar ist aber, dass das Festival auch in Zukunft nicht in einer Turnhalle stattfinden soll.

«Wir legen Wert auf einen guten Sound und wollen Bands auftreten lassen, die ihr Handwerk beherrschen.»

Urrock soll aber auch in Zukunft kein abgehobenes Festival werden. Brüderlin erzählt von Fans des Wacken Open Airs, die im vergangenen Jahr den Weg nach Stans fanden. Diese waren ganz erstaunt, wie nahe man beim Urrock bei den Musikern sein kann. Am Wacken Open Air hat man auch zuvorderst wegen der Abschrankungen noch einen Abstand von 50 Metern zur Bühne.

Vom Sprössling bis zum Senior – Musik für ein breites Publikum

Das Publikum war in den vergangenen Jahren altersmässig sehr gemischt. Vom fünfjährigen Sprossling bis zum über 80-jährigen Senior war alles dabei. Brüderlin hofft, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird: «Wir wollen mit unserer Musik auch Junge begeistern.» Dem Hardrock und dem Heavy Metal will das Festival aber treu bleiben. «Wir können uns gut vorstellen, dass bei uns auch mal Blues Rock zu hören sein wird, Popmusik überlassen wir aber den anderen.»