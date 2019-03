Das Café Pic in Sarnen geht zu Nach zehn Jahren schliesst ein beliebter Treffpunkt im Zentrum von Sarnen. Die Suche nach einem neuen Mieter hat begonnen. Franziska Herger

Das Café Pic an der Poststrasse. Links davon war früher ein Bäckereiladen. (Bild: Franziska Herger, Sarnen, 19. März 2019)

Jahrelang war das Café Pic eine Institution in Sarnen. «Immer freundliche Bedienung», «toller Kaffee», «empfehlenswert» loben etwa Google-Rezensionen im Internet. Die Suppen, Toasts und frischen Backwaren an der Poststrasse 4 waren allseits beliebt. Nun geht die Ära zu Ende: Für das Lokal wird ein neuer Mieter ab 1. Juli gesucht, wie aus einer kürzlich erschienenen Anzeige hervorgeht.

Die jetzige Pächterin höre nach 10 Jahren auf, sagt Stefan Röthlin, dessen Vater Noldi das Gebäude an der Poststrasse gehört, auf Anfrage. «Sie hat das ‹Pic› sehr gut geführt», sagt Röthlin, dem in Kerns das Gasthaus Rössli, der Rössli-Laden sowie das Restaurant Muiggäloch gehören. Man habe bereits einige Anfragen auf ein Inserat gehabt. «Es ist gut möglich, dass es an der Adresse erneut ein Café geben wird.»

Post brachte mehr Umsatz als Gericht

2017 verschwand schon die Bäckerei Röthlin aus dem Ladenlokal nebenan. Es gehört Stefan Röthlins Bruder Thomas, der auch Eigentümer der Feinbäckerei Röthlin im Bahnhof Sarnen ist. «Er fand, zwei Bäckereien innert weniger als 500 Metern seien nicht nötig», so Stefan Röthlin.

Man könne nicht sagen, dass Sarnen ein hartes Pflaster für Cafés und Bäckereien sei. «Der Standort neben dem Gericht bringt aber nicht sehr grossen Umsatz. Die Leute, die dort rein müssen, verstecken sich eher, als ins Café zu sitzen. Wenn das Gericht durch etwas Lebendigeres wie früher die Post ersetzt würde, wäre das besser für die ganze Strasse.»