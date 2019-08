Das Klassik-Open-Air in Sarnen jubiliert

(map) Die musikalische Reise führt über zwei Kontinente – Europa und Asien. Mit Wen Meng Gu, Sopran, ist eine Topsolistin aus China eingeladen, welche seit rund einem Jahr in Europa lebt und seither bei über zehn internationalen Wettbewerben und Studienpreisen gewonnen hat. Sehoon Moon, Tenor, ist Studienabgänger bei der Accademia der Mailänder Scala und kam 2017 unter 1000 Bewerbern in die Auswahl von 20 Finalisten beim Operalia Contest von Placido Domingo in Mexiko. Auch sind der Mailänder Soloflötist Flaviano Rossi und der Schweizer Cellist Claude Hauri dabei. Erstmals kommen auch bekannte Jazz-Klänge auf die Seefeld-Bühne. Mit der sizilianischen Pop- und Jazzsängerin Laura Lo Re und ihrem Trio werden unter anderem «Somewhere Over The Rainbow», «Moon River» oder «I Am Singing In The Rain» zu hören sein.

Hauptsächlich erklingen jedoch klassische Werke von Vivaldi, Händel, Verdi, oder Strauss.

Das Konzert am Samstag, 17. August, beginnt um 20.30 Uhr im Seefeldpark Sarnen. Der Eintritt kostet 49 Franken (Studenten 25 Franken, Kinder bis 12 Jahren gratis). Vorverkauf: www.kulturfenster.ch, Telefon 041 660 91 18.