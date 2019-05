Das Kopfkino muss spielen Redaktionsleiter Markus von Rotz redet in seinem «Blitzlicht» den Organistoren von Anlässen ins Gewissen. Markus von Rotz

Markus von Rotz. (Bild: Corinne Glanzmann)

Wie entscheiden Sie, ob Sie sich ein Theaterstück oder einen Kino- oder Fernseh-Film anschauen? Sie informieren sich voraus, sei es in der Zeitung, im Internet oder im Bekanntenkreis. Sie wollen wissen: Interessiert mich das? Lohnt sich die Zeit dafür? Habe ich davon einen Nutzen? Vielleicht interessiert Sie auch noch ein Hauptdarsteller oder sonst eine interessant besetzte Rolle.

Genau so geht es uns Journalisten, wenn wir eine Einladung zu einem Anlass erhalten. Wie sieht das Programm aus, wie lange dauert es, wer spricht, was wird entschieden, was haben unsere Leser davon, wenn wir darüber berichten? Oft aber ist es schwierig, diese Fragen zu beantworten, weil wir in der Einladung im besten Fall erfahren, wann der Anlass beginnt. Aber es fehlt ein Programm, eine Traktandenliste. Unnötige Rückfragen drängen sich auf, es geht Zeit verloren, bis wir entscheiden können, ob es sich für unsere Leser lohnt, dabei zu sein, und zu prüfen, wer von uns dazu Zeit hätte.

Liebe Organisatoren: Versorgen Sie uns rechtzeitig mit den Infos, die Sie haben. Das erhöht Ihre Chance, dass wir rasch und kompetent über einen Besuch entscheiden können. Lassen Sie, um auf die Einstiegssätze zurückzukommen, das Kopfkino in uns spielen: Je besser wir uns eine Vorstellung machen können, desto mehr interessieren wir uns für Ihre Versammlung, Ihren Jubiläumsanlass oder Eröffnungsevent. Desto besser kann sich unser Mitarbeiter vorbereiten. Und das ist ja in Ihrem Interesse und letztlich auch in dem unserer Leser.