Das Obwaldner Kantonsgericht ächzt unter der Pendenzenlast Die Arbeitsbelastung von Staatsanwaltschaft und Kantonsgericht war 2018 erneut hoch. Kommende Gesetzesänderungen könnten dies noch verschärfen. Franziska Herger

Der Gerichtssaal des Kantons- und Obergerichts Obwalden. (Bild: Markus von Rotz, Sarnen, 23. April 2019)

Die Obwaldner Justiz ist seit längerem äusserst vielbeschäftigt bis überlastet. Daran hat sich im vergangenen Jahr nichts geändert, wie der neuste Amtsbericht über die Rechtspflege zeigt. «Die Arbeitsbelastung der Staatsanwaltschaft war insgesamt hoch. Die Zahl der Ende des Berichtsjahres hängig gebliebenen überjährigen Fälle hat wieder deutlich zugenommen», heisst es da etwa. Insgesamt waren Ende 2018 noch 57 überjährige Fälle aus den Vorjahren hängig. 2017 waren es noch 40.

Die Zahl der Pendenzen, also sämtlicher noch hängiger Fälle, hat sich aber gegenüber dem Vorjahr um 200 auf noch 397 deutlich reduziert. Dies, weil viele Verfahren gegen unbekannte Täterschaft schnell und ohne grossen Aufwand hätten erledigt werden können, heisst es im Bericht. 89 Prozent der Verfahren der Staatsanwaltschaft dauerten drei Monate oder weniger.

Die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte, die Fälle aus Obwalden, Nidwalden und Uri behandelt, war letztes Jahr zu 55 Prozent für den Kanton Obwalden tätig. «Bis anhin war es jeweils etwa ein Drittel», sagt Andreas Jenny, Obergerichtspräsident I, auf Anfrage. «Grund für die Zunahme ist vor allem ein Fall, der etwas mehr Arbeit gab und nach wie vor hängig ist.»

Schlichtungsbehörde hat hohe Erfolgsquote

Auch die Geschäftslast des Kantonsgerichts war 2018 hoch, einerseits wegen des Übertrags von 190 Pendenzen aus dem Jahr 2017 und andererseits durch den Anstieg der Neueingänge von 557 auf 591 Fälle. Insgesamt 205 Pendenzen mussten auf 2019 übertragen werden (Vorjahr: 190). Um die hohe Zahl der Pendenzen beim Kantonsgerichtspräsidium II (unter anderem Strafsachen) zu verringern, ergriff das Kantonsgericht organisatorische Massnahmen. «Unter anderem wurde ein Teil der Geschäftslast auf die anderen Präsiden verteilt, und die Arbeitsverträge zweier Praktikantinnen wurden verlängert», führt Andreas Jenny aus. Für 2019 wurde zum Pendenzen­abbau eine befristete Vollzeit-Gerichtsschreiberstelle bewilligt. Einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung der Gerichte leistete erneut die Schlichtungsbehörde. Die allgemeine Abteilung konnte vergangenes Jahr 58 Prozent, die Abteilung Miete und Pacht gar 79 Prozent der Streitfälle aussergerichtlich lösen. Dabei wurden mehr als zwei Drittel der Verfahren innert drei Monaten erledigt. In der Abteilung Miete und Pacht hat die Zahl der Erledigungen jedoch gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent auf noch 28 Fälle abgenommen.

Das Betreibungsamt stellte letztes Jahr 6061 Zahlungsbefehle aus, über 800 mehr als im Vorjahr. Auch die Pfändungsvollzüge nahmen gegenüber 2017 stark zu (von 2465 auf 3022). Das Konkursamt schloss mit 68 Verfahren mit etwas weniger Verfahren ab als im Vorjahr (78), die Zahl der aufs nächste Jahr übertragenen überjährigen Konkurse konnte jedoch fast um die Hälfte gesenkt werden.

Das Bundesgericht hatte 2018 über 20 Beschwerden gegen Entscheide des Obergerichts und des Verwaltungsgerichts zu befinden: 8 davon hiess es ganz oder teilweise gut, 4 wies es ab, und auf 7 Beschwerden trat es nicht ein, 1 Beschwerde wurde zurückgezogen.

Bald mehr Klagen durch weniger Kostenvorschüsse?

Wie sich die Geschäftslast der Justiz zukünftig entwickelt, könne nicht zuverlässig beantwortet werden, heisst es im Amtsbericht. Dies auch, da die Belastung zu einem wesentlichen Teil vom Gesetzgeber abhänge. So stehen Änderungen der Straf- und der Zivilprozessordnung sowie des Bundesgerichtsgesetzes an, welche zu erheblicher Mehrbelastung und Mehrkosten führen könnten, wenn die heute bekannten Vorschläge des Bundesrats beschlossen würden, so der Bericht weiter.

«Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts können etwa heute in einigen Fällen direkt ans Bundesgericht weitergezogen werden. Künftig soll jedoch zuerst noch das Obergericht entscheiden», macht Andreas Jenny ein Beispiel. Im Zivilverfahren soll zudem die Erhebung von Kostenvorschüssen höchstens noch zur Hälfte möglich sein. «Das dürfte zu mehr Klagen und Rechtsmitteln führen», so Jenny. «Zudem muss der Kanton dann dem Geld nachspringen. Auch dadurch dürfte die Arbeitsbelastung zunehmen.»

Der Kantonsrat berät den Amtsbericht über die Rechtspflege am 23. und 24. Mai.