Das Talmuseum Engelberg widmet sich dem Feuer Grossbrände gab es in Engelberg zu Genüge. Wie die Feuerwehrleute damals und heute dagegen vorgehen, zeigt das Talmuseum.

Das Talmuseum Engelberg widmet Grossbränden eine Ausstellung. Bild: Romano Cuonz (17. Juni 2020)

Wenn es etwas gibt, wovor sich die Mönche im Kloster Engelberg und die Menschen der Talgemeinde gleichermassen fürchteten und noch immer fürchten, so ist es das ungezügelte Feuer. Gleich vier Mal brannte das Kloster in seiner 900-jährigen Geschichte ab. Und auch im Kurort gab es oft Feueralarm: 1887 brannte ein Teil des Dorfes. Zwischen 1939 und 1968 machten Brände in Hotels Schlagzeilen. Das Victoria brannte nieder, Feuer zerstörte das Tea Room Matter und auch das marode Grand Hotel Titlis.

Und so besteht in Engelberg ein schweizerisches Unikum: Neben der Tal-Feuerwehr gibt es da nämlich auch noch eine aus Mönchen und Brüdern bestehende Kloster-Feuerwehr, die sich gegenseitig unterstützen. «Feuer» lautet denn auch der Titel der neuen Ausstellung im Talmuseum Engelberg. Leiterin Nicole Eller-Risi dazu: «Die Frage, wie man mit dem Feuer umgeht, wie man es verhindert oder notfalls bekämpft, hat uns gerade zum Jubiläum 900 Jahre Kloster Engelberg interessiert.» Nur an wenigen Orten würden so viele Kostbarkeiten aufbewahrt wie in diesem Kloster.

Ein Konzept wie bei der Feuerwehr

Den Auftrag, in gestalterischer Freiheit eine Ausstellung zu machen, erteilte Eller dem Historiker Michael Blatter und dem erfahrenen Ausstellungsgestalter Christof Hirtler. Die beiden waren, wie sie selber sagen, wortwörtlich «Feuer und Flamme» dafür. Die Menge an Feuerwehrmaterial und Ausrüstungsgegenständen, an Bild- und Filmdokumenten, an Aussagen von Feuerwehrleuten und Augenzeugen, die sie aus dem Kloster- dem Talmuseum- und dem Feuerwehrarchiv zusammengetragen und ausgestellt haben, ist einzigartig. Und faszinierend. Während des Rundgangs durch die Ausstellung hört man die Sirenen heulen. Da und dort sieht man sogar Flammen züngeln oder lodern.

«Wir konnten aus dem Vollen schöpfen», erzählt Christoph Hirtler. Im Tourismusdorf seien bei Feuerwehreinsätzen zu allen Zeiten auch professionelle Fotografen dabei gewesen. «Die haben bei Bränden die Nerven gehabt auf Momente für aussagekräftige Bilder zu warten», anerkennt Hirtler. «Wie die Feuerwehr wollen wir funktionieren, deshalb haben wir die Ausstellung klar strukturiert und mit kurzen, prägnanten Informationen versehen», sagt der künstlerisch fantasievoll, aber stets mit dem nötigen Augenmass agierende Christof Hirtler. Und auch sein wortgewandter Partner, Michael Blatter, meint: «Neben der Bildsprache machen wir uns die notgedrungen knappe Wort- und Bildsprache der Feuerwehr zu eigen, wenn wir die Besucher durch die Ausstellung führen.»

Auf dem Rundgang, von Pylon zu Pylon, bedeute das etwa: «Achtung Marsch!» Oder eben auch: «Steht.» Hirtler und Blatter arbeiten hervorragend zusammen. Überall nehmen sie die beiden Feuerwehrfarben auf: Reines Rot für Tafeln mit aussagekräftigen Zitaten. Gelb jene mit nötigen Informationen. Schon im Eingangsbereich ist die Feuerwehr mit Modellautos oder einem echten alten Spritzenwagen präsent. Und gleich danach auch schon das erste Highlight: Auf einer Leinwand knistern und zischen Flammen.

Grossbrand setzte Hotel-Glanzzeit ein Ende

Rita Eller-Banz hatte 1968 als Amateurin den Grossbrand des Hotel Titlis mit einer Super 8 Kamera aufgenommen. In einer Vitrine gibt es auch zahlreiche Dokumente und Zeitungsartikel dazu. «Der Grossbrand setzte der Glanzzeit weltbekannter Hotels ein bitteres Ende», hält der Historiker Michael Blatter fest. Im ersten Stock begegnet der Besucher der Klosterfeuerwehr. Besonders interessant sind Dokumente zum Klosterbrand von 1729. Damals wollten Schüler ihre Abreise in die Ferien mit dem Abbrennen von Raketen feiern. Eine fiel aufs Schindeldach. Alles brannte lichterloh.

Die verhängnisvolle Anleitung zum Raketenbau, welche die Schüler benutzt hatten, ist gar im Original zu sehen. Mit Müh und Not liessen sich damals Kostbarkeiten aus Sakristei und Bibliothek retten. Einige sind, angesengt, in Vitrinen zu betrachten. Warum man gegen das Feuer weitgehend machtlos war erkennt man schnell: Wasserkübel, Haken, Beile und Holzleitern, wie man sie in der Ausstellung sieht, waren kaum wirksam. Im dritten Stock begegnet man der Dorffeuerwehr: und dies von früher bis zum heutigen Tag.

Von alten Lampen und Fackeln bis hin zu aktuellen Dienstbüchlein reicht die Palette. Die Ausstellungsgestalter ziehen einen mitten hinein ins turbulente Handwerk der heute 100 Männer und Frauen. Feuerwehrkommandant Kilian Röthlin bringt es auf den Punkt: «Trifft man im Ernstfall auf dem Schadenplatz ein, sind die Abläufe zwar eingeübt bis zum Automatismus, aber es gibt immer eine Chaosphase: Zeitdruck, Hitze, schreiende Menschen, Emotionen.» Da gelte es, als Einsatzleiter sachlich zu bleiben und zu entscheiden.