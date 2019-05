Das Wohnungsangebot in Giswil wird grösser Bei der Überbauung Driangel am südlichen Dorfrand stehen die Bauarbeiter kurz vor der Erstellung der Bodenplatte. Dort entstehen bis zum Herbst 2020 in sieben Häusern 52 Wohnungen. Robert Hess

Die geplante Überbauung Driangel in Giswil. (Bild: Visualisierung: PD)

«Bei einem Leerwohnungsbestand im Kanton Obwalden von lediglich 0,7 Prozent befinden sich die Bauherrschaften derzeit in einer komfortablen Situation.» Dies erklärte Brigitte Breisacher, Geschäftsführerin der Alpnach-Norm-Gruppe, an einer Presseorientierung auf dem Baugelände Driangel in Giswil. Dort sind seit Baubeginn der Aushub, die Spritzbetonflächen sowie die Pfählungen auf dem schwierigen Baugrund ausgeführt worden.

«Die Tebrag Wohnbau AG in Alpnach als Bauherrschaft ist zuversichtlich, dass die geplanten sieben Häuser mit 24 Eigentumswohnungen und 28 Mietwohnungen an zentraler Lage ihre Bewohner zeitgerecht finden werden.» Zur Wohnqualität trage im Driangel auch die kinder- und familienfreundliche Umgebung bei, hiess es weiter. «Zudem können die künftigen Bewohner von den guten Verkehrsverbindungen sowie vom reichen Sport- und Freizeitangebot im Sommer und im Winter im schönen Dorf Giswil profitieren», sagte Brigitte Breisacher am vergangenen Donnerstag auf dem Baugelände vor Vertretern der Bauherrschaft, der Gemeinde, der Planungsbüros und der Bauunternehmen.

Für Singles, Familien und Betagte

Die Grundstückfläche im Driangel umfasst 7641 Quadratmeter. «Wir haben Häuser mit verschiedenen Volumen und Wohnungen für Singles wie für Familien geplant», erklärte Andreas Moser von den TGS-Architekten Luzern. Vier Häuser weisen Eigentumswohnungen mit 2½ bis 5½ Zimmern auf. Die andern drei Häuser umfassen 2½- bis 4½-Zimmer-Mietwohnungen. Die Einstellhalle bietet 85 Parkplätze an. Die Wärmelieferung aus Holzenergie erfolgt durch die Korporation Giswil. «Eines der sieben Häuser gehört der Tebrag-Stiftung, Alpnach», ergänzte Unternehmer und Stiftungsratspräsident Theo Breisacher, «und weist acht altersgerechte Wohnungen auf.»

Für Gemeindepräsident Beat von Wyl «ist es positiv, dass Giswil als Wohngemeinde attraktiv ist. Wir freuen uns auf alle, die zum aktiven und lebendigen Giswil beitragen».

«Nie allen Ansprüchen gerecht werden»

52 Wohnungen in einer Überbauung sei für einige Bürger «zwar etwas viel auf einmal», doch entspreche die Überbauung Driangel in allen Teilen dem geltenden Zonenplan. Neben dieser Überbauung seien in Giswil weitere Wohnbauten geplant, fuhr Beat von Wyl fort. Dies werfe in der Bevölkerung Fragen wie etwa nach dem Schulraum auf. Der Gemeinderat werde sich den neuen Herausforderungen stellen, «doch allen Ansprüchen der Bevölkerung kann er nie gerecht werden», erklärte er.