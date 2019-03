Kolumne Datenberge bleiben ein Thema Ständerat Erich Ettlin erzählt in seinem «Stimme aus Bern» von der Session. Erich Ettlin, Ständerat, CVP, Obwalden

Erich Ettlin. (Bild: PD)

Keine grossen Würfe waren in dieser Session zu behandeln. Doch einige Themen gaben trotzdem viel zu reden. Drei davon möchte ich kurz beleuchten. Der Ständerat beschloss eine Erhöhung der Versicherungspauschalabzüge bei den direkten Bundessteuern. Die Mehrheit des Ständerates war der Meinung, dass sich die steigende Prämienlast auch in einer Anpassung der Pauschalen niederschlagen muss. Die Gegner argumentierten, dass die «Reichen» (also die Steuerzahler mit einem höheren Einkommen) stärker davon profitieren würden, weil bei progressiven Steuertarifen die Abzüge eben auch progressiv wirken. Das ist nun mal die Kehrseite der Progression.

Hohe Einkommen werden prozentual stärker belastet, dann werden natürlich auch die entsprechenden Ausgaben prozentual stärker gewichtet. Man kann nicht auf der Einnahmenseite progressiv besteuern und auf der Ausgabenseite ohne Progression (linear). Ob man gesellschaftspolitische Themen über das Steuerrecht lösen soll, ist sowieso fraglich. Aber es ist natürlich einfach verständlich und umsetzbar.

Behandelt wurde auch mein Vorstoss zur Koordination des Beginns der Sommer-Rekrutenschule mit dem Abschluss der Berufslehren. Er wurde klar angenommen. Viele Lehrverträge enden erst Wochen nach Beginn der Sommer-RS, und die jungen Berufsleute sind im Dilemma. Es gibt bereits eine Vereinbarung der Armee mit den Universitäten und Hochschulen; die Verbände der Berufsleute fühlen sich deshalb benachteiligt. Auch wenn die Koordination der Lehrabschlüsse mit dem RS-Beginn nicht einfach ist, sollte sich die Armeeführung den Anliegen der jungen Berufsleute, die vor Beendigung der Lehrverträge schon in die RS einrücken müssen, annehmen. So kann man die «Abwanderung» in den Zivildienst auch verhindern.

Und schliesslich gab der Ständerat mit einem Postulat dem Bundesrat den Auftrag, eine kohärente Datenstrategie im Gesundheitswesen in Angriff zu nehmen. Von vielen Seiten und Ämtern werden von den Leistungserbringern, Krankenkassen und Kantonen Daten verlangt. Dabei gibt es Doppelspurigkeiten und Datenschutz­risiken. Der Bundesrat soll das nun strategisch und gesamthaft angehen. Ein Thema, das höchst dringend ist und uns in Zukunft noch mehr beschäftigen wird: Wie gehen wir mit den Datenbergen um, wer darf sie nutzen und wie sichern wir sie?