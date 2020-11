Der Kanton Obwalden baut seine Covid-19-Fachstelle aus – befristet bis Ende 2022 Bis zu 700 Stellenprozente soll die Fachstelle umfassen können. Damit soll sie möglichst flexibel auf die sich rasch verändernde Corona-Situation reagieren können. Weiter teilt der Regierungsrat mit, dass der Leiter des Gesundheitsamts Patrick Csomor geht.

(mu) Ende Mai hat der Obwaldner Regierungsrat die Fachstelle Covid-19 befristet bis Ende 2020 mit 100 Stellenprozent bewilligt. Zu den Aufgaben der Fachstelle zählen insbesondere das Contact Tracing, die Kontrolle der Schutzkonzepte, der Betrieb der Corona-Hotline sowie die Bewilligung von Grossanlässen und die Medienarbeit.

In den letzten Wochen haben die Fälle von Personen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, sehr stark zugenommen, schreibt die Regierung in einer Medienmitteilung. Die Zunahme der positiv Getesteten und die damit verbundene zeitintensive Kontaktaufnahme mit deren Kontaktpersonen – etwa in Schulen, Clubs, Firmen oder Heimen – brächten das Contact Tracing an seine Leistungsgrenze. Hinzu kämen viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern per E-Mail und Telefon sowie zusätzlich die intensive Medienarbeit.

Aufgrund der vielen Fälle wurden zudem die Dienstleistungszeiten angepasst. Die Fachstelle Covid-19 ist auch ausserhalb der Bürozeiten und an den Wochenenden erreichbar, um die Bedürfnisse der Bevölkerung abzudecken. Das Gesundheitsamt konnte die anfallenden Arbeiten der Fachstelle angesichts der in den letzten Wochen stark gestiegenen Fall-zahlen nur mit dem Einsatz von zusätzlichem Personal bewältigen. Die Fachstelle soll deshalb laut der Mitteilung den Aufgaben entsprechend ausgebaut und rasch in einen ordentlichen Betrieb überführt werden.

«Massnahmen dulden keinen Aufschub»

Bei den Arbeiten der Fachstelle Covid-19 handle es sich um Vollzugsaufgaben des Bundesrechts und des kantonalen Rechts. «Die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dulden aufgrund der dramatischen Entwicklung keinen Aufschub», hält der Regierungsrat fest.

Das Gesundheitsamt respektive die Fachstelle Covid-19 müssten möglichst einfach und flexibel auf die sich rasch ändernde epidemiologische Lage reagieren können. Je nach Lageentwicklung könne der Arbeitsanfall stark variieren. Aus diesem Grund hat der Regierungsrat der Fachstelle Covid-19 ein maximales Kontingent von 700 Stellenprozent bewilligt. Damit sei sichergestellt, dass die gemäss Epidemiengesetz in die Zuständigkeit des Kantons Obwalden fallenden Aufgaben vollzogen werden könnten, so die Mitteilung weiter. Das Finanzdepartement respektive das Gesundheitsamt sorgten für den wirtschaftlichen und effizienten Betrieb. Die Fachstelle ist bis am 31. Dezember 2022 befristet.