Der Lungerer Gemeinderat ist nun wieder komplett Remo Freiburghaus und Karl Imfeld heissen die zwei neuen Lungerer Gemeinderäte. Sie standen praktisch ausser Konkurrenz. Matthias Piazza

Remo Freiburghaus (parteilos).

Die Nachfolger der beiden zurückgetretenen Lungerer Gemeinderäte Franco Castelanelli (CVP) und Albert Amgarten (parteilos) sind bestimmt. Der Dirigent und Berufsmusiker Remo Freiburghaus (parteilos, 34) und der Bildhauer und Designer Karl Imfeld (CSP) komplettieren den siebenköpfigen Gemeinderat. Karl Imfeld machte 234 Stimmen, Remo Freiburghaus 232 Stimmen. Gewählt wurden sie am Sonntag auf «namenlosen» Wahlzetteln, da bis am 9. September keine Wahlvorschläge eingegangen waren. So konnten die Lungerer für beliebige wählbare Personen stimmen. Doch keiner der übrigen 122 Kandidaten machte mehr als 28 Stimmen.

Karl Imfeld (CSP).

Die Ersatzwahl für den Gemeindepräsidenten (dieses Amt hatte Albert Amgarten inne) ist auf den 15. Dezember terminiert.

Franco Castelanelli und Albert Amgarten hatten ihre Ämter im Zuge einer Reihe von Rücktritten und Kündigungen diesen Frühling niedergelegt. Die Rede war von unterschiedlichen Auffassungen bei der strategischen Arbeit und mangelndem Vertrauen des Rates.