Der Streit um den entlassenen Pfarrer von Kerns geht weiter Vor kurzem hat der Obwaldner Regierungsrat die Entlassung des Kernser Pfarrers durch die Kirchgemeinde gestützt. Nun zieht der Geistliche das Urteil an das Verwaltungsgericht weiter. Franziska Herger

Die Pfarrkirche in Kerns. (Bild: Corinne Glanzmann, 4. November 2009)

Der Konflikt um den entlassenen Pfarrer von Kerns geht in die nächste Runde. Nachdem der Obwaldner Regierungsrat die Beschwerde von Patrick Mittermüller gegen seine Kündigung vor rund einem Monat abgelehnt hat, zieht der Geistliche das Urteil nun an das Verwaltungsgericht weiter. Dies teilt sein Anwalt auf Anfrage mit. «Wir sind der Auffassung, dass der Entscheid der Vorinstanz in wesentlichen Punkten unzutreffend ist.» Die Beschwerde sei am Montag eingereicht worden.

Patrick Mittermüller wurde im Mai 2014 zum Pfarrer von Kerns gewählt. Zwei Jahre später wählte ihn die Kirchgemeindeversammlung wieder ab, nachdem er ab August 2015 krankheitsbedingt arbeitsunfähig war und angeblich den persönlichen Kontakt mit der Kirchgemeinde verweigerte. Das sei nicht nachvollziehbar, begründete der Regierungsrat sein Urteil. Der Pfarrer habe es sich durch sein Verhalten selbst zuzuschreiben, dass ihm das Kirchenvolk das Vertrauen entzogen habe.

Ob das Verwaltungsgericht dem Regierungsrat zustimmt oder nicht, wird an der Situation in Kerns jedoch nichts ändern: Endgültig seines Amtes entheben kann den Pfarrer trotz Kündigung nur der Bischof. Dieses Verfahren wurde jedoch aufgrund der Krankschreibung sistiert. Daher bleibt Kerns bis auf weiteres pfarrerlos.