Der Zersiedelung Riegel schieben Zur Abstimmung über die Zersiedelungsinitiative am 10. Februar

Am 10. Februar stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Zersiedelungsinitiative der Jungen Grünen ab und entscheiden über die kommende Raumplanungspolitik der Schweiz. Über die Raumplanung wird in Obwalden spätestens wieder diskutiert, seit die Regierung bekanntgab, dass sich der kantonale Richtplan um mindestens ein Jahr verspätet. Der Kanton hätte fünf Jahre Zeit für die Erarbeitung dieses Richtplans gehabt. Vom Regierungsrat wird beschwichtigt, dass diese Verspätung kein Problem darstelle.

Der kantonale Richtplan ist zentraler Bestandteil des aktuellen Raumplanungsgesetzes (RPG), welches die Schweizer Bevölkerung 2013 gutgeheissen hat. Jenes Gesetz also, für welches die Gegner der Zersiedelungsinitiative aktuell nur lobende Worte finden. Dieses Gesetz reiche vollkommen aus und bekämpfe die Zersiedelung effizient, heisst von ihnen. Wäre es den Obwaldner Politkern aber mit der Bekämpfung der Zersiedelung wirklich ernst, dann hätte der Kanton die Umsetzung des Raumplanungsgesetzes anders priorisiert und es gäbe keine Verspätung. Man muss vermuten, dass es den Gegnern in keinem Moment um den Schutz des Obwaldner Kulturlandes ging. Aber auch das RPG lässt weiterhin nahezu unbeschränkte Bautätigkeit zu, denn es begrenzt die Bauzonen nur auf den erwarteten Bedarf der nächsten 15 Jahre. Wird das vorhandene Bauland schnell verbaut, steigt der erwartete Bedarf. Folglich darf nach den 15 Jahren wieder neues Bauland eingezont werden. Es wird Zeit, dass wir der fortschreitenden Zersiedelung einen Riegel schieben. Darum stimme ich Ja am 10. Februar.

Urs Joller, Sarnen, Vorstandsmitglied SP Obwalden