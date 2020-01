Der Zunftmeister der Sarner Lälli-Zunft probte die Thronbesteigung Die kommende Sarner Fasnacht wird von Stefan I. beherrscht. Diese Woche sah er zum ersten Mal den Fasnachtswagen für den grossen Umzug.

Wagenbaumeister Stefan Bucher (links) zeigt Zunftmeister Stefan I. und seiner Frau Nadja den Wagen, der in der grossen Halle der Holzbau Bucher AG entsteht. Bild: Primus Camenzind, (Kerns, 20. Januar 2020)

Am Montag blieb die grosse Produktionshalle der Holzbau Bucher AG in Kerns auch nach Feierabend hell beleuchtet. Es herrscht reges Treiben.

Rund 15 gestandene Männer machen sich an verschiedenen Arbeitsplätzen zu schaffen: zur Hauptsache an einem bizarren Zugfahrzeug oder an einem mächtigen Tieflader. Es wird gesägt, gelöchert und gestrichen. Überall dort, wo die Schrauben noch locker sitzen, taucht einer auf, der mit einer Bohrmaschine bewaffnet ist.

Bauteam hat freie Hand

Das muss der Chef sein! In der Tat, Stefan Bucher amtet im eigenen Betrieb heute Abend als «Chef Wagenbau». Er organisiert das Treiben seiner Zunftkollegen vom Wagenbauteam. Auf dem Weg von einer «Baustelle» zu anderen steht er unserer Zeitung zu einem kurzen Gespräch zur Verfügung.

«Wir erwarten jeden Augenblick Stefan I. mit seiner Gemahlin. Er sieht das Fasnachtsgefährt seiner Lälli-Zunft heute zum allerersten Mal und hat keine Ahnung, was ihn hier erwartet. Stefan Krummenacher übt nämlich keinen direkten Einfluss auf den Bau und die Gestaltung des Wagens aus», betont Bucher. Sein Bautrupp hat freie Hand und kann sich auf jahrelange Erfahrung stützen. Es sind Handwerker, Unternehmer, aber auch Kaufleute. Sie alle «besitzen zwei recht Hände» und bringen eigene Gestaltungsideen ein.

Euphorische Gefühle

Das diesjährige Motto «usser­irdisch guäd» bedeutet nicht, dass die Wagenbauer im luftleeren Raum schaffen. «Wir richten uns nach dem im Sommer beschlossenen Thema, nach der Prägung der Plakette 2020 und nach den Informationen des Zunftmeisterpaares betreffend ihrer Fasnachtskostüme», erklärt uns der Chef.

Mitte September 2019 traf sich das Team zu einer Kick-off-Sitzung und ab Mitte Oktober wird jeweils am Montagabend gebastelt und gebaut. «Wir sind fast schon im Endspurt. Am 17. Februar, drei Tage vor dem Schmutzigen Donnerstag, ist Vernissage.»

Nun treten Stefan Krummenacher und sein Gemahlin Nadja in die Halle. Eine gewisse Spannung liegt in der Luft. Das Zunftmeisterpaar begrüsst die Kollegen, beobachtet sie bei der Arbeit und zeigt sich erstaunt und äusserst zufrieden über den Stand der Dinge.

«Was ich mir erträumte, hat das Team hervorragend umgesetzt», gibt uns Stefan I. nach seinem Rundgang durch die Halle zu verstehen. Auf dem Thron des Herrscherpaares, dem höchsten Punkt des imposanten Zunftmobils fühlt sich der zukünftige Monarch richtig wohl. «Ich möchte eigentlich schon heute nicht mehr absteigen!»