Leserbrief Die Gesellschaft braucht überall Gesetze Zur nationalen Abstimmung über die Konzernverantwortungs­initiative

Kürzlich habe ich den Informationsabend zur KOVI Initiative in Sachseln besucht. Ich war gespannt auf den Film «Der Konzern-Report». Ebenso galt mein Interesse dem nachfolgenden Bericht von Karl Vogler aus Lungern, Rechtsanwalt und alt CSP Nationalrat.

Meine Botschaft an Sie ist nun, wer diesen Film gesehen hat, braucht nicht mehr zwischen Pro und Contra abzuwägen. Dieser spricht für sich und zeigt die unverfälschte Wahrheit der Betroffenen. Wie Karl Vogler sagte, braucht die Gesellschaft überall Gesetze. Gäbe es beispielsweise im Strassenverkehr keine Bussen so hätten wir mehr Unfälle. Die Initiative verlangt von denjenigen, die Schaden anrichten, dass sie dafür haften.

Der Gegenvorschlag des Bundesrates, der zum Nachweis der Konzerntätigkeiten eine Hochglanzbroschüre verlangt, ist eine Alibiübung. Er greift nicht, weil er die Ursachen nicht an der Wurzel erfasst.

Es gibt Wirtschaftsvertreter, die uns weismachen wollen, dass unsere KMU bei Annahme der Initiative Schaden nehmen. Dem ist nicht so. Dazu wird mit dem Argument, jetzt in dieser schwierigen Covid-19 Situation dürfen wir unser Gewerbe nicht noch mehr schwächen, Angst gemacht.

Meine Antwort auf diese Begründung ist, bitte schauen Sie sich den 40-minütigen Film auf YouTube an! Falls Ihnen das zu lange dauert, gibt es zur Kurzinformation einen Trailer.

Covid-19 gibt es nicht nur bei uns, sondern auch in den Ländern, von denen wir einen grossen Teil unserer Rohstoffe beziehen. Ermöglichen wir diesen Menschen, was bei uns trotz Krise selbstverständlich ist. Dies sind nebst sauberem Trinkwasser und guter Luft Respekt für Lebenskultur. In diesem Sinne danke ich Ihnen für ein Ja!

Theres Portmann, Alpnach