Die Jungen singen in Sarnen coole Lieder für Weihnachten Im Weihnachtsmusical der evangelisch-reformierten Kirche Obwalden zeigten Kinder und Jugendliche ihr Können.

Weihnachtsmusical der evangelisch reformierten Kirche Obwalden in der Aula Cher in Sarnen Bild: (PD, Sarnen 15. Dezember 2019)

(pd/sma) Wer singt denn da so falsch auf der Bühne? Am Sonntagabend fand in der Aula Cher in Sarnen das Weihnachtsmusical der evangelisch-reformierten Kirche Obwalden statt. Unter dem Motto «Es Liecht i dä Nacht» zeigten Kinder und Jugendliche ihr Können. Zu Beginn übten sie alte, verstaubte Weihnachtslieder mit Herrn Müller. Schon bald zeigt sich: Nein, das ist es nicht, was die Jungen wollen. Sie wünschen sich ein Musical mit coolen Liedern.

Pfarrer Michael Candrian begrüsste das Publikum. Wie jedes Jahr hörten und sahen die Anwesenden die Geschichte der Geburt Jesu. Das Musical «Es Liecht i dä Nacht» wurde in fröhlichen, farbigen und fetzigen Liedern vorgetragen.

Mehrere Wochen Probezeit

Verschiedene Kinder wagten sich als Solisten. Die Geschichte begann mit einem betrübten Josef, der Bedenkzeit brauchte, nachdem er erfahren hatte, dass Maria ein Kind erwartete. Gerade zu dieser Zeit musste sich das Paar auf den Weg nach Betlehem zur Volkszählung machen. Am Ziel angekommen, waren alle Unterkünfte schon besetzt. In einem Stall bei Ochs und Esel fanden die beiden Unterschlupf, wo das Jesuskind geboren wurde. Die Hirten vom Feld besuchen als erste das Kind. Mit dem Lied «Gloria» verabschiedete sich der grosse Chor unter riesigem Applaus. Die Engel verteilten den Besuchern Sternenlichter mit der Weihnachtsbotschaft: «Freued euch, ihr Mönsche, mached d Härze uf! Jesus isch gebore als Liecht i de Nacht.»

Hansueli Kessler bedankte sich bei den Kindern, die seit Wochen ihre Rollen einstudiert hatten, bei den Jugendlichen von «Next Generation» sowie der Musicalband, die den Chor unterstützten, allen Helfern sowie Technikern und ganz besonders der Gesamtleiterin Ruth Kasper.