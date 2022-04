Die Mitte Nidwalden beschliesst drei Ja-Parolen An ihrer Delegiertenversammlung setzte sich die Partei mit den Abstimmungsvorlagen vom 15. Mai auseinander.

Daniel Krucker, Gemeinderat und neu gewählter Landrat aus Emmetten, präsentierte an der Delegiertenversammlung der Mitte das Filmgesetz. Die sogenannte «Lex Netflix» will die Streaming-Plattformen stärker in die Verantwortung nehmen, indem unter anderem ein Teil des Gewinns ins hiesige Filmschaffen investiert werden muss. «Die Vorlage schafft gleich lange Spiesse für alle Marktteilnehmer», warb Daniel Krucker für ein Ja. Auch die grossen internationalen Konzerne sollten einen Beitrag leisten und das nationale Filmschaffen unterstützen. «Ein Blick auf diverse europäische Länder zeigt, dass die Praxis erprobt ist und sich bewährt», hielt er am Donnerstagabend fest. Die Mitte Nidwalden beschloss eine klare Ja-Parole.

Delegierte für erweiterte Widerspruchslösung

Ständerat Peter Hegglin, Mitte-Politiker aus dem Kanton Zug, stellte das Transplantationsgesetz vor. «80 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind der Organspende positiv eingestellt, jedoch haben lediglich etwa acht Prozent einen Entscheid zur Organspende hinterlegt», führte er in seinem Referat aus. «Dank der erweiterten Widerspruchslösung können jährlich bis zu 100 Menschenleben gerettet werden.» Die Delegierten folgten der Empfehlung von Peter Hegglin mehrheitlich: So fasste Die Mitte eine Ja-Parole zum Transplantationsgesetz.

Frontex: Kooperation statt Isolation

Die Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes (Frontex-Vorlage) fand bei den Delegierten einstimmige Unterstützung. Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser hielt stellvertretend für die Partei fest: «Die Schweiz ist seit 2008 Teil des Schengenraums. Dies bringt der Schweiz Vorteile wie den Zugang zu verschiedenen sicherheitsrelevanten Informationen und Systemen. Ohne Schengen verlieren wir Instrumente, welche für die Verbrechens- und Terrorismusbekämpfung essenziell sind.» Die Referendumsführer bringen unter anderem Missstände bei Frontex, wie das vereinzelte Dulden von «Pushbacks», als Gegenargument ins Spiel. «Diesen Missständen begegnen wir aber viel effektiver, wenn wir mit eigenem Personal vor Ort sind», gibt sich Frau Landammann Karin Kayser überzeugt. «So können wir Einfluss nehmen und mithelfen, Missstände zu verhindern. Ziehen wir uns hingegen zurück und stellen kein eigenes Personal, so leisten wir auch keinen Beitrag zur Verbesserung der Situation.» Demnach lautet ihr Credo: Kooperation statt Isolation.