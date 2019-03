Die Sarner Wasserversorgung ist ausgezeichnet Trinkwasser und Strom in einem: Dafür hat die Wasserversorgung Sarnen den diesjährigen Infrawatt-Innovationspreis erhalten. Matthias Piazza

Brunnenmeister Leo Zberg (rechts) mit seinem Mitarbeiter Theo von Ah hinter der Turbine im Reservoir Talen in Oberwilen. (Bild: PD)

Eine Trinkwasserversorgung kann mehr als der Name verrät. Das beweist die Gemeinde Sarnen, die momentan für 20 Millionen Franken ihr Trinkwassersystem für ihre rund 9300 Einwohner auf Vordermann bringt. Das Wasser, das durch das Gefälle mit hohem Druck von den Quellfassungen in die tiefer gelegenen Reservoire fliesst, wird nach Fertigstellung zehn Turbinen antreiben, welche rund drei Millionen Kilowattstunden pro Jahr liefern werden. 12500 Kilowattstunden Strom jährlich werden die vier Solaranlagen auf den Dächern der Reservoire voraussichtlich produzieren. Damit versorgt das Trinkwasserkraftwerk dereinst ein Fünftel der Sarner Bevölkerung mit Strom. Oder anders gesagt deckt voraussichtlich die produzierte Strommenge den Bedarf von etwa 600 Haushalten.



Für diese Kombination erhielten die Wasserversorgung Sarnen mit ihrem Brunnenmeister Leo Zberg sowie Gemeinderätin Anna Kathriner am Mittwoch den diesjährigen Infrawatt-Innovationspreis, überreicht vom Tessiner Ständerat Filippo Lombardi und Martin Sager, Direktor des Schweizerischen Vereins für Gas und Wasser (SVGW). Allein eine stets einwandfreie und ausreichende Versorgung mit Trinkwasser sicherzustellen, sei in der heutigen Zeit, mit dem hohen Druck auf nicht überbaute Flächen in der Schweiz, einer intensiven Landwirtschaft und dem Klimawandel, eine Herausforderung. Dies schreibt der Verein, der sich im Bereich Abwasser, Abfall, Abwärme und Trinkwasser für eine energieeffiziente und sinnvolle Nutzung dieser Ressourcen einsetzt. Umso höher müsse man deshalb den Einsatz und die Initiative der Wasserversorgung Sarnen zu Gunsten erneuerbarer Energie einstufen.

Mit dem Innovationspreis wolle Infrawatt mit dem guten Beispiel von Sarnen möglichst viele Wasserversorgungen ermuntern, die eigenen Potenziale zur Energieeffizienz bei den Pumpen und dem Leitungssystem oder mittels erneuerbarer Energieproduktion prüfen zu lassen, heisst es in der Medienmitteilung weiter.



«Den Wasserdruck muss man sowieso reduzieren»

«Es ist eine grosse Ehre, dass unsere Anstrengungen für eine alternative Energiegewinnung gewürdigt werden», sagt Brunnenmeister Leo Zberg dazu. Dass man es nicht bei der Trinkwasserversorgung alleine belassen solle, liege auf der Hand. «Den Wasserdruck muss man sowieso reduzieren, zur Stromgewinnung ist es nur ein kleiner Schritt. Und die Dachkonstruktionen der Reservoirs sind für Fotovoltaikanlagen wie geschaffen.»



Aller Voraussicht nach kann das Reservoir Gubermatt in Obstalden noch diesen Sommer in Betrieb genommen werden, etwas später das Reservoir Buechetsmatt. Bereits genutzt wird das Reservoir Talen in Oberwilen. Zu sanieren sind auch noch 4 der 17 Quellfassungsgebiete. Bis im Jahr 2023 soll das Projekt, das vor gut zehn Jahren startete, fertig sein.