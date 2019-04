Die Schwinger-Veteranen nehmen neu auch Frauen auf In Sachseln trafen sich die Ob- und Nidwaldner Schwingerveteranen. 23 Schwinger wurden neu aufgenommen. Mit den Anpassungen der Satzung sind nun auch Frauen willkommen. Franz Niederberger

Die neu aufgenommenen Veteranen, umrahmt von Ehrendamen. (Bild: PD)

Im Gemeindesaal Mattli in Sachseln begrüsste Obmann Beat Mathis vor kurzem 165 Stimmberechtigte zur alle zwei Jahre stattfindenden Tagung der Ob- und Nidwaldner Schwingerveteranen. Dies teilt der Ob- und Nidwaldner Schwingerverband (ONSV) in einem Schreiben mit. André Sigrist, Präsident des ONSV, sagte demnach am Anlass: «Trotz neuzeitlicher Kommunikationsmöglichkeiten ist der persönliche Kontakt bei der älteren Garde besonders gefragt.» Für die Obmannschaft seien die gemeinsame Fahrt an die eidgenössische Veteranentagung nach Neuendorf SO im Jahre 2017 und die Organisation der Tagung der Innerschweizer Veteranen-Obmänner in Giswil die Höhepunkte der vergangenen zwei Jahre gewesen.

Mehrarbeit habe der Obmannschaft die Überarbeitung der Satzungen beschert. Die Anpassung ermöglicht gemäss dem Verband neu die Aufnahme von Frauen. Die neuen Satzungen seien einstimmig genehmigt worden. Ebenfalls eine einstimmige Bestätigung habe die ganze Obmannschaft mit Obmann Beat Mathis, Kassier Werner Barmettler und Schreiber Karl Durrer für weitere zwei Jahre erhalten. Kassier Werner Barmettler präsentierte laut dem Schreiben eine Vermögenszunahme.

Veteranengarde zählt neu 293 Mitglieder

Neu in die Veteranengarde aufgenommen wurden 23 Schwingerfreunde, von zehn Mitgliedern musste für immer Abschied genommen werden, der Bestand beträgt neu 293 Mitglieder.

Mit Jodelliedern umrahmte der Jodlerklub Arnigrat die Versammlung, musikalisch sorgte Echo vom Hittlidach für Stimmung bei den Anwesenden. Für die Organisation war turnusgemäss die Schwingersektion Sachseln zuständig.