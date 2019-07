Die Tunnelbohrmaschine ist bereit für den Bau des Obwaldner Hochwasserstollens Das 960 Tonnen schwere Ungetüm ist zusammengebaut. Matthias Piazza

Die Tunnelbohrmaschine auf dem Werkhof der Firma Marti Tunnel AG in Klus-Balsthal ist vormontiert. (Bild: PD)

Mit dem Bau des Hochwasserentlastungstollens im Sarneraatal geht’s voran. Die Tunnelbohrmaschine auf dem Werkhof der Firma Marti Tunnel AG in Klus-Balsthal ist vormontiert. Am vergangenen Donnerstag war dort Werkabnahme, wie die Obwaldner Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Das 950 Tonnen schwere Ungetüm wird sich ab Herbst rund sechseinhalb Kilometer vom Wichelsee bis zum Sarnersee durch den Untergrund fressen.