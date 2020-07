Die Wildhut bestätigt: Es war ein Wolf in Obwalden Die Spuren, die am vergangenen Freitag auf einem Hof in Stalden gefunden wurden, stammen wohl von einem Wolf.

(unp) Aufgrund der Beurteilung durch einen Wildhüter/Naturaufseher wird davon ausgegangen, dass die Spuren, die am Freitag auf einem Hof in Stalden gefunden wurden, mit grosser Sicherheit von einem Wolf stammen. Dies bestätigt Andreas Bacher, Leiter Abteilung Wald und Natur beim Kanton Obwalden die Aussagen einer Bauernfamilie gegenüber Tele 1. Von wann sie genau sind, sei nicht bekannt. Bereits am Mittwoch hatte die Familie beim Kanton eine Sichtung des Wolfs gemeldet. «Wir nehmen an, dass es sich um den Wolf handelt, von dem bereits bekannt ist, dass er im westlichen Sarneraatal unterwegs ist und der auch für die beiden Risse vom 22. Mai in Wilen und 4. Juli in Ramersberg verantwortlich ist», so Andreas Bacher. Der Riss in Wilen konnte durch einen genetischen Nachweis einem Wolf zugewiesen werden, beim Riss in Ramersberg konnte der Wildhüter einen Wolf auf einer Fotofalle festhalten.

Kanton weist Kritik der Bauern zurück

Dass sich der Wolf so nahe an die Hofgebäude gewagt habe, sei schon sehr aussergewöhnlich. Warum das aber so sei, könne man nicht sagen. Die Kritik der Bauern, der Kanton lasse die Landwirte alleine, lässt Andreas Bacher nicht gelten. «Der Wildhüter hat die Familie bereits nach der ersten Meldung vom Mittwoch ausführlich telefonisch beraten und nach der zweiten Meldung am Freitag unverzüglich aufgesucht», so Andreas Bacher. Für den Herdenschutz sei das Amt für Landwirtschaft und Umwelt die beratende Stelle und an ebendiese habe der Wildhüter die Bauernfamilie verwiesen. Eine Warn-SMS wird zudem nicht mehr nach jeder einzelnen Sichtung verschickt, heisst es beim Kanton weiter. Die Schafhalter wurden bereits am 22. Mai und am 6. Juli informiert, dass ein Wolf im Raum Wilen/Ramersberg unterwegs sei.