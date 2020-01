Sarner Fasnacht: Dieses Jahr ist der Lälli ganz schön abgehoben

Schon am Samstag, 11. Januar, setzt der Lälli erstmals zur Landung an. Den «Uiftakt» macht die Kinderfasnacht ab 16 Uhr und die «Häxuifätuätä» am 18 Uhr, gefolgt vom Guggeneinzug ab 19.30 Uhr. Am Freitag, 31. Januar, gibt’s die «Pranger-Rätschätä» im Muffis. Man darf gespannt sein, wer im Fasnachtsblatt alles sein Fett abbekommt. Am Samstag, 8. Februar, wird auch am Dossäbängeler-Ball in Kägiswil gefeiert. Für Stimmung sorgt dort die «Gugger-Battle» auf zwei Bühnen mit 14 Musigen. Der Schmutzige Donnerstag, 20. Februar, startet um 14 Uhr mit dem Kinderumzug. Am «fätzige Mäntig», 24. Februar, folgt die Dorffasnacht mit einem Volksapéro ab 17 Uhr und dem Guggeneinzug aum 17.30 Uhr. Tags darauf, am Dienstag, beginnt am 14 Uhr der grosse Umzug.