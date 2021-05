Dringliche Motion Obwaldner SVP-Fraktion fordert ein Ende der Maskenpflicht an Schulen Das Tragen von Masken auf dem Schulareal und in den Innenräumen solle für alle Beteiligten freiwillig sein, fordert der Vorstoss.

(pd/mu) Im Hinblick auf die Sitzung des Obwaldner Kantonsrats vom kommenden Donnerstag will die SVP-Fraktion eine dringliche Motion zur Abschaffung der Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler einreichen. Das habe die Fraktion einstimmig beschlossen, schreibt sie in einer Medienmitteilung. «Es ist aus unserer Sicht und vieler besorgten Eltern nun an der Zeit, in den Schulen wieder Normalzustände bezüglich Maskenpflicht zu erstellen», hält die Fraktion weiter fest. Viele positive neue Erkenntnisse seien in jüngster Zeit zu diesem Thema erschienen. «Das Wohle unserer Kinder und die uneingeschränkte Bildungsvermittlung ohne Benachteiligung muss nun wieder im Mittelpunkt stehen», fordert die SVP-Fraktion. Verschiedene Kantone hätten nun laufend pragmatische Schritte zur Wiederherstellung des ordentlichen Schullebens unternommen oder seien daran, dies zu tun.

Maske hindere Schüler am optimalen Lernen

Konkretes Ziel der Motion von Erstunterzeichner Kantonsrat Gregor Rohrer aus Sachseln: Der Regierungsrat soll das Bildungsdepartement beauftragen, die Maskenpflicht an allen Obwaldner Schulen mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Das Tragen von Masken auf dem Schulareal und in den Innenräumen solle für alle Beteiligten freiwillig sein. Die Maske hindere viele Schülerinnen und Schüler daran, optimal lernen zu können. Menschen an der Schule, Lehrer und Schüler seien verbal oft schlechter zu verstehen, hält die Fraktion in der Motion weiter fest. Die Mimik könne nicht mehr gelesen werden und die nonverbale Konversation sei deutlich eingeschränkt. Die Kinder litten zu sehr darunter.

Da die Forderung der Fraktion nun bekannt sei, «kann der Regierungsrat selbstverständlich von sich aus proaktiv agieren. Sollte die dringliche Motion bis zum nächsten Donnerstag sogar so buchstäblich hinfällig werden, dann wären wir zusammen mit all den besorgten Eltern hocherfreut».

Die SVP betont weiter, es gehe ihr um die Freiwilligkeit. Selbstverständlich dürften einzelne Lehrpersonen oder andersdenkende Schüler immer noch freiwillig eine Maske tragen, wenn sie dies in ihrer persönlichen Beurteilung als sinnvoll erachteten.