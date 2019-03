Ein bunter Querschnitt durchs Engelberger Jahr Die abgesagte Fusion zwischen Titlis- und Brunni-Bahnen oder zu schmale Türen im Altersheim: Die Fasnachtsgruppen legten sich an der Brunnifasnacht ins Zeug.

Der Damenturnverein nahm sich in seinem Sujet der klammen Winnetou-Freilichtspiel-Organisatoren an. (Bild: Beat Christen, Engelberg, 2. März 2019)

In Engelberg ist die Fasnacht archaisch und sie lässt sich nicht in ein Schema pressen. Bestes Beispiel dafür ist der Umzugstermin am Samstagabend. Vergnügen sich die Wintersportler während des Tages noch auf der Skipiste, bricht die fünfte Jahreszeit beim Eindunkeln mit Urgewalt in den Talkessel ein. Innerhalb weniger Minuten ergreifen die Fasnächtler die Macht und geben diese bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags nicht mehr aus der Hand. Traditionell eröffnet die Trichlergruppe Challäwäigger seit Jahrzehnten den Umzug und gibt mit rhythmischen Tönen das Umzugstempo vor. Was dann folgt, ist ein bunter Querschnitt durch das vergangene Jahr, bei dem einiges auf die Schippe genommen wird.

Winnetou sucht «Moneytu» statt Manitu

Dass die missglückte Brautschau der Titlis-Bahnen mit der Brunni-Bahn nicht fehlen durfte, war klar. Und auch diesmal war das Werben von dem im Regen stehenden Bräutigam um die attraktive Braut eine vergebliche Liebesmühe. Dass Winnetou nicht Manitu, sondern «Moneytu» sucht, kam ebenso zu Tage, wie die für die Pflegebetten eine Untermass aufweisende Breite der Türrahmen beim Altersheim-Neubau. Aufgelegt war auch das Thema des dank der Einsprachen von Andermatt nach Engelberg gekarrten Schnees für die Präparation der Titlis-Schanze.

Alle Jahre wieder: Die Trichlergruppe Challäwäigger eröffnet den Engelberger Fasnachtsumzug. (Bild: Beat Christen, Engelberg, 2. März 2019) Immer wieder eine Augenweide sind die Umzugssujets des Damenturnvereins. In diesem Jahr mussten die klammen Winnetou-Freilichtspiel-Organisatoren dran glauben. (Bild: Beat Christen, Engelberg, 2. März 2019) Auf humoristische Art wurde von der Gruppe Pfuri, Gorbs und Kniri die leidige Schneegeschichte rund um die Titlis-Schanze und Langlaufloipe aufs Korn genommen. (Bild: Beat Christen, Engelberg, 2. März 2019) Eigentlich sollte niemand von den zu klein geratenen Türen beim Altersheim-Neubau erfahren. Doch wenn man dies dem Team von der Hegähüttä sagt, ist eine Umsetzung der Fehlplanung für den Umzug Programm. (Bild: Beat Christen, Engelberg, 2. März 2019) Das vergebliche Liebeswerben der Titlis-Bahnen um die Brunni-Bahn lässt den Bräutigam im Regen stehen. (Bild: Beat Christen, Engelberg, 2. März 2019) Die einheimische Guggenmusik Gaggelaris sorgte mit ihren Klängen für gute Stimmung in der Dorfstrasse. (Bild: Beat Christen, Engelberg, 2. März 2019) Nicht recht an eine erfolgreiche Umsetzung des Mammutprojekts der beiden Basler Stararchitekten auf dem Titlis will der Sportclub glauben. (Bild: Beat Christen, Engelberg, 2. März 2019) 7 Bilder Nach dem Eindunkeln übernehmen die Fasnächtler Engelberg

Die zu einem grossen Teil aufwendig gestalteten Umzugswagen wurden von Hunderten von Schaulustigen entlang der Umzugsroute durch die Dorfstrasse bestaunt, während die einheimische Guggenmusik Gaggelaris für eine ausgelassene Stimmung sorgte.

Und so urplötzlich, wie die fünfte Jahreszeit von Engelberg Besitz ergriffen hatte, so schnell war sie wieder weg. Spätestens am Sonntagmorgen hatten die Wintersportler wieder klar das Sagen. Zumindest bis zur nächsten Fasnacht.