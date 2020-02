Ein Hit an der Lungerer Oldi-Fasnacht: «Mo-nikaaaaaa, Mo-nika-a-a-a-a!»

Bianchineri

Ä Kolleg hed mr chürzlich stolz verzellt, är spänd etz Samä anrä Samäbank.

Das sig dä Hit, will uf derä Bank gäbs kei Negativziis, gottseidank.

Är müäss nümme go schaffä, heig praktisch nur no Feriä, plagiert är midmä breitä Lachä:

Will für jedes Chind, wo n’är züügi, chönn är jetzt zwe Wuchä Vaterschaftsurlaub mache!

Al Arabiata

Als Gmeindspräsidänt isch är äs Ass, chlpopfed ai gärn ä Jass.

Dr Dunnschtigjass isch glungä, ai dank em Beat hemmer gwunnä!

Jetz frag ich, iär liebä Liit, was ist zwischä Lungrä und Giswil der Unterschied?

Dr Gemeindrat z Giswil kennt halt sini Gränze, drum hend miär null Differänze!

Chelischlürfer

Mit em Handy chann är jederziit, liogä, ob im Stall isch alles fit: Handy streichlä und chli trickä, scho loift dr Film!

Am Lungerer Seenachtsfäscht isch keis Tiär im Gadä und doch gits ä Film: Diä erscht Bewegig wo mä gsehd - ja so raatid doch gschwind: zwei Verliebti im Strohbett sind!



Miär Lungerer wählid gärä, hend Gäld gniog! Im Maiä extra, wenn sich epper uifschtellä tiod!

Suscht siochid miär amnä andrä Ort: Ä ächtä Giswiler täts is oi i dr Not!