Einbrecher bauen Selbstunfall in Obwalden Weil sie auf der A8 verunfallten und Diebesgut verloren, konnte die Polizei zwei Einbrecher festnehmen.

(pd/fhe) Am Sonntag kam es um 4 Uhr morgens auf der A8 zu einem Selbstunfall eines Personenwagens. Die ausgerückte Polizeipatrouille stellte beim Fahrzeug zwei Personen fest. In dessen unmittelbarer Umgebung sowie im Innenraum konnte mutmassliches Deliktsgut festgestellt werden, wie die Kantonspolizei Obwalden am Montag mitteilte. Fahrer und Beifahrer wurden vorläufig festgenommen.

Noch am gleichen Morgen wurde aufgrund des Deliktsguts eine geschädigte Firma aus dem Kanton Obwalden ausfindig gemacht. Es stammte von einem Einbruch der vergangenen Nacht. Es stellte sich weiter heraus, dass auch das Unfallfahrzeug gestohlen war. Zudem konnten an den Wohnorten der Beschuldigten weitere mutmasslich gestohlene Waren sichergestellt werden. Die weiteren Untersuchungen führt die Staatsanwaltschaft mit der Kantonspolizei.