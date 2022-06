Einkaufen Kerns erhält eine Coop-Filiale Am Donnerstag, 9. Juni, öffnet der Supermarkt erstmals seine Türen. An den Eröffnungstagen profitieren Kundinnen und Kunden von Spezialangeboten.

Geschäftsführer Philipp Bucher aus Kerns. Bild: Coop/PD

An der Dorfstrasse 12 in Kerns, wo sich früher ein Spar-Laden befand, eröffnet das Detailhandelsunternehmen Coop eine neue Filiale. Wie Coop in einer Mitteilung schreibt, finden Kundinnen und Kunden auf einer Ladenfläche von 587 Quadratmetern künftig alles für den täglichen Bedarf in der Küche sowie im Haushalt. Eröffnet wird die neue Filiale am Donnerstag, 9. Juni. Von Donnerstag bis Samstag profitieren Kundinnen und Kunden von Spezialangeboten, für das leibliche Wohl sorgt in diesen Tagen ein Stand mit Wurst, Bier und Mineral. «Wir freuen uns auf die Eröffnung unseres neuen Supermarkts in Kerns und sind überzeugt, dass wir die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden mit unserem vielseitigen sowie regionalen Sortiment und unserem Engagement befriedigen werden», wird Geschäftsführer Philipp Bucher in der Mitteilung zitiert. (inf)