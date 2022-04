Energie Elektrizitätswerk Obwalden will im Bereich Gebäudetechnik wachsen und gründet neue Aktiengesellschaft Per 2023 überführt das EW den Geschäftsbereich Gebäudetechnik und die Elektro Kathriner AG in eine separate Aktiengesellschaft. Die betroffenen 55 Mitarbeitenden werden übernommen.

Das Elektrizitätswerk Obwalden reagiert auf die steigende Nachfrage bei Fotovoltaikanlagen, Gebäudeautomation, Elektromobilität und Elektroinstallationen. Die Dienstleistungen im Bereich Gebäudetechnik des EWO sowie die Dienstleistungen der Elektro Kathriner AG werden per 2023 in einer neuen Aktiengesellschaft gebündelt, wie das Unternehmen mitteilt. Damit will das EWO seine Ausgangsposition verbessern und weiter wachsen.

Thomas Baumgartner wird Verwaltungsratspräsident der neuen AG. Bild: map

Der Firmenname ist noch nicht bekannt und wird nach der Gründung kommuniziert. Betroffen von der neuen Organisation sind 55 Mitarbeitende, sie sollen von der neuen AG übernommen werden. Verwaltungsratspräsident wird Thomas Baumgartner, Vorsitzender der Geschäftsleitung des EWO. Geschäftsführer wird Patrick Küng, der bereits heute im EWO den Bereich Gebäudetechnik führt.

Gemäss Mitteilung legt die neue Gesellschaft den Fokus auf Wachstum, eine umfassende Dienstleistungspalette sowie Synergienutzen. Davon profitieren sollen auch die Kunden, da künftig alles aus einer Hand angeboten werde. (cgl)