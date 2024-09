Energie Kritische Stimme zur EWO-Geschäftspolitik der letzten Jahre Gemäss Elektrofachmann Hans Furrer kostet der Stromaufschlag die Obwaldner Volkswirtschaft 25 Millionen pro Jahr. Kritik übt er am Elektrizitätswerk Obwalden.

Exklusiv für Abonnenten

«Das Elektrizitätswerk Obwalden erhöht den Strompreis um 39 Prozent, das Elektrizitätswerk Nidwalden nur um vier, dies ist für mich nicht verständlich», monierte der seit 30 Jahren als Elektrounternehmer tätige Lungerer Hans Furrer an einem Diskussionsabend des «Business Network Obwalden» in Giswil. EWO-Chef Thomas Baumgartner blockte damals jede Diskussion ab. Mit der Bemerkung, dass sich die Ausgangslagen der beiden Unternehmen im Strommarkt nicht vergleichen liessen.

Der Neubau der EWO-Geschäftszentrale in Kerns für 20 Millionen Franken ist kurz vor seiner Vollendung. Bild: Romano Cuonz (Kerns, 22. November 2022)

Allein schon diese Antwort war für den Lungerer Hans Furrer unbefriedigend. Die Ausführungen aber, die Thomas Baumgartner kürzlich im Informationsblatt «Aktuell» gemacht hat, betrachtet er gar als «Vernebelungstaktik». «Ich liess es mir nicht nehmen, verschiedene Kennzahlen der beiden Kraftwerke miteinander zu vergleichen», sagt er. Die Halbkantone hätten ähnlich viele Einwohner: Nidwalden 43’000 und Obwalden 38’000. Aus den Geschäftsberichten der Kraftwerke entnehme er, dass beide aus der Wasserkraft eigener Stauseen ähnliche Mengen Strom produzierten: Obwalden 147 Gigawattstunden und Nidwalden 137 Gigawattstunden.

Deutlich sichtbar würden die Unterschiede zwischen den beiden Kraftwerken, so Furrer, wenn man deren Geschäftspraktiken der letzten Jahre miteinander vergleiche. Während das EW-Nidwalden mit dem produzierten Strom vor allem Kunden im eigenen Kanton beliefere, betreibe das EW-Obwalden mit Strom einen Handel über die Kantonsgrenzen hinaus. Furrer entnimmt dem Geschäftsbericht, dass das EWO insgesamt 542 Gigawattstunden elektrische Energie verkauft hat. «Diese Menge übertrifft 5,5-mal die eigene Produktion», rechnet Furrer vor. Wie ist so etwas möglich?

Der freie Lungerer Elektrounternehmer Hans Furrer übt Kritik an der Geschäftspolitik des EWO. Bild: Romano Cuonz (22. November 2022)

Furrer erklärt: «Vor fünf Jahren brach der Strommarkt zusammen, die Kilowattstunde war nur noch ein paar Rappen wert.» Damit das EWO nicht Verlustzahlen schreiben musste, begann es – ähnlich wie die Axpo Holding AG –, mit Strom zu handeln. Man schloss mit Kunden in der ganzen Schweiz langjährige Verträge ab. Das historisch gewachsene EWO begann, zu attraktivem Preis wesentlich mehr Strom zu verkaufen, als es selbst produzieren konnte. «Dabei ging man davon aus, dass man Strom im Ausland am freien Markt – auch AKW-Strom – zu noch günstigeren Bedingungen einkaufen könnte», wähnt Furrer. Und er stellt fest: «Seit Putins Krieg gegen die Ukraine aber geht diese Rechnung nicht mehr auf.»

Aktuell müsse das EWO den Strom am freien Markt für einen mehrfach höheren Betrag pro Kilowattstunde einkaufen. Jedoch: Kunden – auch ausserhalb des Versorgungsgebiets – mit langjährigen Lieferverträgen müsse das EWO Strom nach wie vor sehr günstig verkaufen. «Um zu verhindern, dass das Werk in finanzielle Schieflage gerät, haben nun Normalkunden in Obwalden massive Preiserhöhungen zu schlucken», missbilligt Furrer. Obendrein müssten auch die Obwaldner Gemeinden auf die willkommene Gewinnbeteiligung beim EWO verzichten. Dies wirke sich «schmerzhaft» auf ihre Budgets 2023 aus.

Auswirkung von Fehleinschätzungen in fetten Jahren

Elektrofachmann Hans Furrer räumt ein, dass er als freier Unternehmer ein Konkurrent des EWO sei. Und er anerkennt: «In den Bereichen Kraftwerke und Verteilung leistet das Werk ausgezeichnete Arbeit.» Mit der EWO-Geschäftspolitik aber mag der Lungerer sich nicht anfreunden. Er ist überzeugt, dass der Abschluss langjähriger Stromabnahmeverträge von Anfang an ein Risiko darstellte. «Warum hat hier die Obwaldner Regierung als Aufsichtsbehörde nicht eingegriffen?», fragt sich Furrer.

Die Aussage von EWO-Chef Thomas Baumgartner, dass ein direkter Vergleich zwischen Obwalden und Nidwalden nicht sinnvoll sei, lässt Furrer absolut nicht gelten. Mit Blick auf die Geschäftsberichte 2021 fragt er: «Warum kann das EW-Nidwalden mit halb so vielen Mitarbeitenden (dort beschäftigt man 74, in Obwalden 150) und etwa gleich vielen Kunden einen gleich doppelten Gewinn erzielen?» Ganze 14 Millionen Franken seien es. Furrer hat eine einfache Antwort: Nidwalden habe eben nie gross mit Strom gehandelt, diesen vor allem an Einheimische abgegeben, sagt er. «Würde auch das EWO sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren, nur Strom produzieren, verteilen und verkaufen, könnte es bestimmt auch mehr als sieben Millionen Franken Gewinn generieren», ist Furrer überzeugt.

Grosser Schaden für Obwaldner Volkswirtschaft

Interessante Überlegungen stellt Hans Furrer zu den negativen Auswirkungen der Strompreiserhöhung auf die Obwaldner Volkswirtschaft an. Er rechnet vor: «Bei einer 39-prozentigen Strompreiserhöhung gehen der Obwaldner Volkswirtschaft im Endeffekt 25 Millionen Franken pro Jahr verloren.» Umgerechnet auf 27’000 Einwohnerinnen und Einwohner, ergebe dies 1000 Franken pro Kopf. Für einheimische Unternehmer – vom Bäcker über den Käser bis zu anderen KMU – falle der Aufschlag noch stärker ins Gewicht. «Wenn die meisten ihre Mehrkosten, was zu erwarten ist, auf die Kundinnen und Kunden abwälzen, werden diese doppelt bestraft», befürchtet Hans Furrer.

Seine Ausführungen – Furrer hat sie auch zuhanden der Partei Die Mitte Obwalden formuliert – gipfeln in einer politischen Forderung: «Spätestens, wenn die Abnahmeverträge auslaufen, muss das EWO eine andere Politik betreiben und den mit Obwaldner Seen produzierten Strom zu Gestehungskosten der einheimischen Bevölkerung verkaufen», hält er fest. So wie Werke in Nidwalden oder Zürich, die wesentlich niedrigere Preisaufschläge verzeichnen.