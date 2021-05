Energie- und Klimakonzept 2035 Die SP fordert eine Klimafachstelle im Kanton Obwalden Ende April hat der Kanton Obwalden den Evaluationsbericht zum Energiekonzept 2009 publiziert. Die SP Obwalden verlangt eine energischere Klimapolitik und will dafür eine Volksinitiative lancieren.

Die SP verlangt mehr Ambitionen in der Klimapolitik im Kanton Obwalden. Bild: PD

(sez) Um die globalen Klimaziele zu erreichen, müsse der Kanton Obwalden jetzt eine ambitioniertere Klimapolitik in die Wege leiten, fordert die SP Obwalden. Die Erfolgskontrolle des Evaluationsberichts habe deutlich gemacht, dass in Obwalden weiterhin Handlungsbedarf bei der Bekämpfung der Klimakrise bestehe, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Sie fordert das Erreichen von «netto null» im Kanton Obwalden deutlich vor 2050, verwaltungsintern schon bis 2035. Ausserdem müsse der Kanton jetzt eine Klimafachstelle schaffen, damit die Bemühungen der Obwaldner Klimapolitik departementsübergreifend koordiniert werden könnten.

Klimaschutz soll mehr Gewicht erhalten

Die heutige Situation, wonach klimapolitische Fragestellung von der Energiefachstelle bearbeitet werden, werde dem Querschnittthema Klimapolitik nicht gerecht, findet die SP Obwalden und fordert deshalb eine Klimafachstelle analog zum Kanton Luzern, damit der Klimaschutz auch verwaltungsintern Gewicht erhalte. Man werde in der kommenden Kantonsratssitzung eine entsprechende Motion einreichen. «Die Energiefachstelle leistet ausserordentliche Arbeit. Aber es kann nicht sein, dass ein so wichtiges und dringliches Thema wie der Klimaschutz im Kanton Obwalden keine ganzheitliche Betrachtung findet», meint Benjamin Kurmann, Präsident der SP Obwalden.

Die Obwaldner Regierung will in ihr Nachfolgekonzept insbesondere die Handlungsfelder Mobilität, Gebäude und Industrie einbeziehen, die SP wünscht sich aber eine ganzheitlichere Betrachtungsweise: Es sei unabdingbar, weitere Handlungsfelder ebenfalls zu berücksichtigen. Analog zum Planungsbericht im Kanton Luzern werden zusätzlich konkrete Ziele und Massnahmen in den Bereichen Wasser-, Wald-, und Landwirtschaft sowie im Biodiversitätsmanagement gefordert, ebenso im Tourismus und im Umgang mit Naturgefahren. «Der Kanton Obwalden verfügt nicht über die gleichen Ressourcen wie der Kanton Luzern. Umso wichtiger ist es, die Erfahrungen und Vorarbeiten unseres Nachbarkantons zu nutzen», wird Kurmann in der Mitteilung zitiert.

Mehr Fördergelder für energetische Sanierungen

Die Evaluation des Energiekonzeptes 2009 mache auch deutlich, dass der Kanton Obwalden mit der Reduzierung der eingesetzten Mittel nicht das volle Potenzial des Gebäudeprogrammes ausnutze. Die SP verlangt eine sofortige Aufstockung der Fördergelder: «Es ist aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit der Klimakrise nicht haltbar, wenn die bereitgestellten Mittel jeweils im Sommer ausgeschöpft sind. Der Kanton muss Hauseigentümer unterstützen, die energetische Sanierungen durchführen wollen. Nebst den positiven Auswirkungen aufs Klima profitiert durch das Gebäudeprogramm auch das lokale Gewerbe.»

Damit die Obwaldner Regierung ambitionierte Klimaziele verfolgt und der Klimapolitik endlich die nötige Dringlichkeit und Wichtigkeit zuspricht, prüft die SP Obwalden derzeit die Lancierung einer kantonalen Volksinitiative.