Energiespeicher und Öltank fürs Alpnacher Holzheizwerk angeliefert Das Holzheizwerk der Korporation Alpnach erhält eine neue Ölheizung. Die Versorgungssicherheit bei grösseren Störungen verbessert sich dadurch markant.

Das Holzheizwerk Chilcherli in Alpnach wird mit zwei je rund 16 Tonnen schweren und rund elf Meter hohen Energiespeichern ausgerüstet. Diese wurden nun angeliefert. Mit einem Fanger-Kran wurden die Speicher von den Sattelschleppern angehoben und beim Brennholzlager deponiert. Bild: Robert Hess (Alpnach, 18. November 2020)

Rekordverdächtige drei Fanger-Pneukräne standen am Mittwoch in der Gemeinde Alpnach gleichzeitig im Einsatz. Zwei davon waren bei der Montage des Baukrans bei der Pilatus-Zahnradbahn in Alpnachstad «an der Arbeit» (Ausgabe von gestern). Der dritte hob zwei je 16 Tonnen schwere Energiespeicher von den Sattelschleppern auf den Holz-Lagerplatz sowie einen 30'000-Liter-Öltank in den vorbereiteten Tankraum auf dem Areal des Holzheizwerkes Chilcherli. Sattelschlepper hatten die Behälter in der Nacht auf Mittwoch von Bonaduz/GR nach Alpnach transportiert. Für den Schwertransport mussten die Tunnels am Walensee aus Platzgründen zeitweise gesperrt werden.

Besser zu früh als zu spät

Die beiden Speicher und der Tank müssen allerdings noch einige Wochen warten, bis sie ab Beginn des neuen Jahres montiert und betriebsbereit gemacht werden können. Mit andern Worten: Sie sind etwas zu früh in Alpnach angekommen. Der Grund: «Die im Juli bestellten drei Behälter waren fertig produziert», erklärt Arno Stiefenhofer, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma für Metall-, Behälter- und Stahlbau in Bonaduz. «Weil wir auf unserm Areal Platz für weitere fertig erstellte Produkte schaffen mussten, waren wie froh, dass die Korporation Alpnach Ja zu einer früheren Ablieferung sagte.» Keine Frage, dass der über 50-jährige Bündner Familienbetrieb mit rund 15 Mitarbeitenden auf gutem Kurs ist.

Optimierungsmassnahme im Heizwerk

Mit den beiden Energiespeichern, die ein Fassungsvermögen von je 150 Kubikmetern Wasser aufweisen, können die Lieferschwankungen von Warmwasser im Tagesverlauf wirtschaftlicher abgedeckt werden als mit den Heizkesseln. Für die Optimierungsmassnahmen hatten die Korporationsbürger am 23. Juni an der Urne einen Kredit von 1,275 Millionen Franken bewilligt.