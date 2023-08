Engelberg 80 Meter abgestürzt: Gleitschirmpilot und Passagier auf Tandemflug tödlich verunglückt Beim Absturz eines Tandem-Gleitschirms in Engelberg sind am Mittwochnachmittag zwei Personen ums Leben gekommen.

Am Mittwochnachmittag flogen ein Gleitschirmflieger und sein Passagier im Gebiet Worbi in Engelberg in ein Heuseil. In der Folge stürzten die beiden Männer rund 80 Meter tief in felsiges Gebiet ab und verstarben noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt. Wie es zur Kollision gekommen ist, ist zurzeit noch unklar. Beim Gleitschirmpiloten handelt es sich gemäss Polizei um einen 35-jährigen, im Kanton Nidwalden wohnhaften Schweizer, beim Passagier um einen 28-jährigen in England wohnhaften britischen und israelischen Doppelbürger.

Der Unfall ereignete sich in Engelberg im Gebiet Worbi. Bild: Kantonspolizei Obwalden

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Obwalden die Rega, Swiss Helicopter, die ARS Rettungsstation Engelberg sowie die Staatsanwaltschaft. Die Untersuchung von Flugunfällen wird zuständigkeitshalber durch die Bundesanwaltschaft geführt, dies in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei Obwalden. (tos)