Engelberg Auf einem Felsen im Brunni-Gebiet: Besondere Übernachtung in der Tiny House Gondel Auf dem Brunni in Engelberg kann noch bis zum 31. Oktober 2021 in einer Kabine der ehemaligen Luftseilbahn Engelberg-Ristis übernachtet werden. Das Tiny House bietet Aussicht auf Engelberg und die umliegende Berglandschaft.

Für eine Übernachtung im Tiny House muss man schwindelfrei sein. Bild: Brunni-Bahnen

Die Kabine der ehemaligen Luftseilbahn Engelberg-Ristis wurde vom Ehepaar Valeria und Adrian Rüedi von Littlecity.ch zu einem detailreichen Tiny House umgebaut, welche diesen Sommer zurück in das Brunni-Gebiet gekommen ist. Sie wurde direkt am Abgrund aufgestellt und kann nur mit einem 20-minütigen Fussmarsch von der Bergstation des Sessellifts aus erreicht werden, schreiben die Brunni-Bahnen in einer Mitteilung.

Doch der Fussmarsch lohne sich – hier kann wunderbar die Natur und Ruhe genossen werden. Das Ehepaar Rüedi ist sicher: «Unser Ziel ist es, die Tiny House Gondel an die spektakulärsten Orte der Schweiz zu bringen. Wir denken, das haben wir hier auf jeden Fall erreicht!» Das zeigen auch die zahlreichen Buchungen: Das Tiny House stand bisher nur eine Nacht leer.

Wunderschöne Sicht auf die Berglandschaft aus dem Schlafbereich. Bild: Brunni-Bahnen

Die Übernachtung kann durch die Ausflugs- und Wandergebiete von Engelberg abgerundet werden. Mit einer Barfusswanderung können die Füsse auf dem Kneipppfad um den Härzlisee verwöhnt werden. Für Familien mit kleineren Gästen stehen die Rodelbahn beim Bergrestaurant Ristis und der grosse «Globis Alpenspielplatz» zur Verfügung. Für Abenteuerlustige gibt es die Möglichkeit, einen Gleitschirmpassagierflug zu buchen oder einen der vier Klettersteige zu erklimmen.

So sieht die Küche der Tiny House Gondel aus. Bild: Brunni-Bahnen

Roman Barmettler, Geschäftsführer der Brunni-Bahnen Engelberg AG, sagte auf Anfrage unserer Zeitung, dass bis zum 31. Oktober nur noch wenige Slots verfügbar sind. Wer also eine Übernachtung im Tiny House geniessen möchte, müsse schnell sein. (rad)